Yeni Zelanda'da para karşılığında başkaları yerine aşı olan adam yakalandı; günde 10 doz Covid aşısı yaptırmış!

Yeni Zelanda’da bir adam, başkaları yerine Covid-19 aşısı yaptırmaktan suçlu bulundu. Adamın, başkaları için günde 10 doza kadar aşı olduğu tespit edildi.

Business Insider’da yer alan habere göre, Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, başkaları yerine aşı olan adam hakkında inceleme başlattı.

Aşı olma zorunluluğunun bulunduğu alanlar ve etkinlikler için insanlardan para alarak onlar yerine aşı olan adam yakalandı.

Yeni Zelanda hükümetinin aşılama kampanyasından sorumlu Astrid Koornneef tavsiye edilen dozun üzerinde aşı olan kişilerin en kısa sürede tıbbi yardım alması gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda’da aşı yaptırmayan kişiler restoran, bar, spor salonu gibi alanlara giremiyor, konser gibi kalabalık etkinliklere katılamıyor.