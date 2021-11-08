Yeni Zelanda'da kriket maçını arılar bastı; karşılaşmaya ara verildi

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Yeni Zelanda'da kriket karşılaşmalarına yağmur sebebiyle ara verilse de, bu sefer bir karşılaşma arı baskını nedeniyle durdu.

Wellington ve Canterbury arasında oynanan Plunket Shield karşılaşmasında oyuncular ve hakemler, akın akın gelen arılardan korunmak için yere yattı.

Sahaya giren çok sayıda arı nedeniyle karşılaşmaya geçici olarak ara verildi. Arıların çoğu sahadan çıktıktan sonra maç devam etti.

Arılar daha önce Yeni Zelanda'daki spor müsabakalarını etkilese de, ilk defa üst seviye bir karşılaşmaya arılar nedeniyle ara verildiği düşünülüyor.

Wellington koçu Glenn Pocknall, "Benim için bir ilkti. Diğer taraftayken herkesin bir anda yere yatmaya başladığını gördük. Ne olduğunu anlamadık" diye konuştu.