Yeni Zelanda'da karantina karmaşası; bir Covid-19 vakası daha tespit edildi

24 gün boyunca yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası görülmeyen Yeni Zelanda'da son günlerde yurt dışından gelen yeni vakalar görülüyor. Yurt dışından geldikten sonra zorunlu izolasyondan test olmadan izin alıp çıkan iki kadından sonra bu kez Pakistan'dan gelen bir uçaktaki adamın testi pozitif çıktı.

Yeni Zelanda'da hükûmet, geçen hafta ülkenin "Covid-19'suz" olduğunu açıklamış, bütün Covid-19 önlemleri kaldırılmıştı. Britanya'dan gelen ve hükûmetin zorunlu kıldığı izolasyonda "yakın ölümü" gerekçesi göstererek test olmadan ayrılan iki kadın, Covid'siz dönemdeki ilk vakalar oldu.

Yeni Zelanda'da Sağlık Bakanlığı başka bir kente gittikten sonra Koronavirüs testleri pozitif çıkan iki kadının bindiği uçaktaki ve dışarıdaki bütün temaslarının, yaklaşık 320 kişinin takip altına alındığını açıkladı. Ancak Bakanlık vakalar ilk çıktığında "Kadınlar başka bir şehre kadar kimseyle temas etmedi" dese de birkaç gün sonra kadınların test sonuçları gelmeden arkadaşlarıyla buluştuğu ortaya çıktı.

Yeni Zelanda'nın üst düzey kamu sağlığı yetkilisi Dr. Ashley Bloomfield, kadınların yetkililere kimseyle temas ettiklerini söylemediğini aktardı. Bloomfield, "Evet durum değişti ve bu konuda açık oldum. İki kadının durumu insanların canını sıkacak, benim kesinlikle sıkıldı. Bu duruma geldiğimiz için özür dilerim" dedi.

Ülkede uzun zaman sonra gelen üçüncü vaka ise Auckland'e Pakistan'dan bir uçaktan gelen 60 yaşlarında bir adam. Yeni vakanın tespitiyle uçakta bulunan tüm yolcular ve kabin ekibi gözlem altına alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan adamın tüm yolculukta maske taktığı şimdi de karantinada olduğu belirtildi.

İzolasyonda istisnai durumlar endişe yaratıyor

Yeni Zelanda'da 14 günlük izolasyona giren kişilerin belli gerekçelerle dışarı çıkmak için izin alabilmesi yeni vakaların yayılmasına ilişkin endişeleri beraberinde getiriyor. Geçen günlerde izolasyonda olan 6 kişi bir cenazeye katılmak için özel izin aldı. Bir başka yerde ise izolasyonda olan bir kızın doğum günü için insanlar bir araya gelebildi.