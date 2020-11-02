Yeni Zelanda'da ilk kez bir kadın yerli dışişleri bakanı seçildi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin ilk yerli kadın dışişleri bakanını atadı. Māori olan Nanaia Mahuta, "Yabancı arenada sohbete liderlik edebileceğim için ayrıcalıklıyım" ifadelerini kullandı.

CNN'de yer alan habere göre, Yeni Zelanda'da geçen ay düzenlenen genel seçimleri kazanan Başbakan Jacinda Ardern, ülkenin ilk yerli kadın dışişleri bakanını atadı. Māori olan Nanaia Mahuta, "Yabancı arenada sohbete liderlik edebileceğim için ayrıcalıklıyım" dedi.

Yeni Zelanda'nın yerli halkı Māori olan Mahuta, dört yıl önce de parlamentoda geleneksel çene dövmesiyle birlikte yer alan ilk kadın üye olmuştu.