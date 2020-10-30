Yeni Zelanda'da halk referandumda ötenazinin yasallaştırılmasına destek verdi

Yeni Zelanda'da 17 Ekim'de genel seçimle birlikte yapılan referandumun resmi olmayan sonuçlarına göre halk büyük bir çoğunlukla ötenazinin yasallaştırılmasına destek verdi.

İlk sonuçlara göre oy kullananların yüzde 65'i, ölümcül hastaların hayatlarına yasal yollardan tıbbi destekle son verilebilmesine "Evet" dedi.

Referandumun kesin sonuçları ise önümüzdeki hafta açıklanacak.

Bağlayıcı halk oylaması sonrası Yeni Zelanda'da, geçen yıl büyük tartışmalar sonrası parlamentodan geçen "Yaşamın Sonu Tercihi Yasası", Kasım 2021'de yürürlüğe girecek.

Yasa, 6 aydan az ömrü kaldığı sanılanlara, en az 2 doktorun onayı koşuluyla, ömürlerine son verilmesini talep etme hakkı veriyor.

Yeni Zelanda'da, referandumla aynı gün yapılan genel seçimi kazanan Başbakan Jacinda Ardern ve ana muhalefet lideri Judith Collins de yasaya destek vermişti.

Daha önce ötenaziyi yasallaştıran ülkeler ise Belçika, Kanada, Kolombiya, Lüksemburg ve Hollanda'ydı.

ABD'nin bazı eyaletleriyle Avustralya'nın Victoria eyaletinde de aynı yönde karar alınmıştı.

Esrarın yasallaşmasına 'Hayır'

Öte yandan, Yeni Zelanda'da aynı gün yapılan referandumda yine ilk sonuçlara göre halk, keyif amaçlı esrar kullanımının yasallaşmasını kabul etmedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 53'ü, "Hayır" oyu kullandı.