Yeni Zelanda'da bir okulda öğrencilerin yarısının cinsel tacize uğradığı ortaya çıktı

Yeni Zelanda güvenlik güçlerinin çocuk şubesi, ülkenin Güney Adası Christchurch'teki bir okulda 700'den fazla kız öğrenciyle bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmada, 20'den fazla kız çocuğunun tecavüze uğradığı tespit edilirken, çocukların yarısının da cinsel tacize uğradığı belirtildi. Ülkedeki "cinsel şiddet salgını"nı ele almak için acil eylem çağrısında bulunuldu.

The Guardian'ın haberine göre; öğrencilerin taciz deneyimlerini belgelemek için yapılan araştırmada, çocuklar birden fazla kez tacize uğradıklarını belirtti. Çocuk şubeden Komiser Andrew Becroft, anketin sonuçlarının "inanılmaz derecede rahatsız edici" olduğunu söyledi.

Becroft "Yeni Zelanda'nın bu tacizlerin bir salgın olduğunu kabul etmesinin zamanı geldi" dedi.

Başbakan Jacinda Ardern, iddia edilen taciz olaylarının "herkes için" bir sorun olduğunu belirterek "Bunlar baş etmesi zor konular ve eğitimcilerin bu sorunlarla uğraşırken kendilerini yalnız hissetmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Araştırmada faillerin yüzde 91'nin erkek olduğu da iddia edildi. Kız çocuklarının kendi yaşıtları tarafından taciz edilmesinin yanı sıra, yetişkin erkek tacizi de raporların neredeyse yarısını oluşturuyor.