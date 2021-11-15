Yeni Zelanda'da bir kadın, polisi arayarak yardım istedi; "Keseli sıçan tarafından rehin alındım"

Yeni Zelanda'da bir kadın, polisi arayarak evinde bir keseli sıçan tarafından rehin alındığını söyledi. Evden çıkmaya çalıştığında saldırıya uğrayan kadın polis tarafından kurtarıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Yeni Zelanda'da bir kadın pazar gecesi polisi arayarak evindeki bir keseli sıçanın kendisini esir tuttuğunu söyledi. Polis, kadının evden çıkmaya çalıştığında keseli sıçan tarafından saldırıya uğradığını aktardı.

Polis, kadını kurtardıktan sonra keseli sıçanı doğaya bıraktı.

Hayvan davranışı uzmanı Dr. Rachael Stratton, sıçanın saldırganlıkla değil, korkuyla hareket ediyor olabileceğini söyledi. Dr. Stratton "Yaban hayvanları genelde kaçar ancak henüz küçüklerse tehditlerle nasıl mücadele edeceklerini bilmiyor olabilirler" dedi.