Yeni Zelanda'da aşı karşıtlarının protestosunda 50'den fazla gözaltı

Yeni Zelanda'da aşı ve maske zorunluluğunu araçlarıyla protesto edenlerin, başkent Wellington'da parlamento önündeki eylemleri üçüncü gününde sürerken polis, onlarca protestocuyu gözaltına aldı.

Yeni Zelanda'da gözaltılar, Parlamento Başkanı Trevor Mallard'ın protestocuların bölgeye izinsiz girdiğini söylemesinin ardından geldi.

Ülkenin diğer bölgelerinden 100'den fazla polis memurunun başkente çağrıldığı bildirilirken öğle saatlerinde 50'den fazla kişi gözaltına alındı.

Wellington bölge komutanı Corrie Parnell, polisin protesto hakkını kabul ettiğini ancak bunun kamuoyunu etkilemeyecek şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek protestoculara defalarca alanı terk etmeleri için çağrıda bulunduklarını ve onları bölgeden tahliye etmeye başladıklarını kaydetti.

"Araçlı protestolar" salı günü ülkenin dört bir yanından geldiği belirtilen çoğu maskesiz yaklaşık 1000 protestocunun araçlarıyla 8 Şubat'ta başkent sokaklarını saatlerce tıkaması ve ardından parlamentonun önünde toplanmasıyla başlamıştı.

Protestocuların şikayetleri arasında öğretmenler, doktorlar, hemşireler, polis ve askeri personel dahil çalışanların Covid-19'a karşı aşılanması zorunluluğu yer alıyor. Protestocular, mağaza ve sınıf gibi yerlerde maske zorunluluğuna da karşı çıkıyor.