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Dünya

Yeni Zelanda da ana dil açılımı yaptı

Hükümetten bir yetkili bundan böyle herkesin istediği dilden istediği ismi seçebileceğini söyledi

10 Ekim 2013 15:23

Yeni Zelanda hükümeti, ülkeyi oluşturan iki ana adanın isimlerini hem İngilizce hem de Maori dillerinde resmen benimseme kararı aldı.

İngilizce olarak adalar şu an zaten kullanımda olan şekliyle North Island (Kuzey Adası) ve South Island (Güney Adası) olarak biliniyor.

Maori dilinde ise adalar, Te Ika-a-Maui ve Te Wai Pounamu olarak adlandırılacak.

Bu kelimelerin anlamları ''Maui Balığı'' ve ''Yeşiltaş Suları'' demek.

Hükümetten bir yetkili bundan böyle herkesin istediği dilden istediği ismi seçebileceğini söyledi.

Toprak Enformasyon Bakanı Maurice Williamson, ''Herkes bugüne değin adaları hangi isimle tanımlamışsa öyle devam edebilir. Belki alternatif ismi kullanmak isteyenler olur ya da hem İngilizce hem Maori dilini birlikte yanyana kullananlar da çıkacaktır.'' diye konuştu.

Yeni Zelanda hükümeti Maori dilindeki yer adlarının ''tarihi ve kültürel önemi olduğunu ve 1950'li yıllara kadar resmi belgeler dahil olmak üzere haritalarda yer aldığını'' söylüyor.

Maori dilindeki yer adlarının resmiyet kazanması geçen Ağustos ayında Yeni Zelanda Coğrafya Kurulu'nun konuyla ilgili yürüttüğü danışma sürecini izliyor.


BBC Türkçe

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