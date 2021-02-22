Yeni Zelanda’da 49 pilot balina karaya vurdu, 9'u yaşamını yitirdi

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda Farewell Spit sahilinde 49 pilot balina karaya vurdu. Jonah Projesi adlı balina yardım örgütünün saatler sonra 40 balinayı kurtarmayı başardığı öğrenildi. Ancak sahile vuran 9 pilot balinanın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Balinaların neden karaya vurduğu tam olarak bilinmiyor.

Yeni Zelanda kıyılarında geçmiş yıllarda da sıklıkla yaşanan balinaların karaya vurmasının nedeni tam olarak bilinmiyor ancak bazı faktörler belirlenmiş durumda. Bu faktörler arasında, memelilerin seyrüsefer hatası, denizlerdeki coğrafi özellikler, suların hızla yükselip düşmesi (gelgit), bir avcı tarafından kovalanmaları, balinaların avlarını sığ sulara kadar kovalaması, gruplarındaki hasta bir balinayı korumaya çalışmaları veya şiddetli hava koşulları yer alıyor.