Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Koronavirüs'e yakalandı

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Arden'ın Koronavirüs'e yakalandığı ve bir hafta izolasyonda kalması gerekeceği açıklandı.

Yeni Zelanda'nın pandeminin ilk günlerinde yürürlüğe koyduğu kapalı sınır rejimini bu hafta kaldıran Ardern'in cuma günü semptom göstermeye başladığı ve yapılan testin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Başbakanlık ofisi, Ardern'in cumartesi sabahı yaptırdığı hızlı testin sonucunun da pozitif çıktığını bildirdi.

Yapılan açıklamada Ardern'in semptomlarının "hafif olduğu" ifade edildi.

Başbakan'ın partneri Clarke Gayford'un Koronavirüs testi geçen pazar günü pozitif çıkmıştı ve Ardern o günden bu yana karantinadaydı.

21 Mayıs'a kadar izolasyonda kalacak olan Ardern parlamentodaki emisyonları düşürme planı oturumlarını ve bütçe görüşmelerini kaçıracak. Ardern, "bu önemli haftada parlamentoda olamayacağı için üzgün olduğunu" belirtti.

Ardern, bazı görevlerini uzaktan yürütmeye devam etse de kabine toplantısı sonrası açıklamaları yardımcısı Grant Robertson yapacak.