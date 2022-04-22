T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Japonya'da hüzünlü bir müzikle dans eden iki dev kiviyle karşılandı

Japonya, Yeni Zelanda’da yetişen kivilerin en büyük ithalatçılarından biri

22 Nisan 2022 14:38

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Japonya ziyaretinde hüzünlü bir şarkıyla dans eden dev kivilerle karşılandı. 

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Covid-19 pandemisinin başından bu yana ilk denizaşırı ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Son olarak Japonya’ya giden Ardern burada gerçekleşen resmi etkinlikte hüzünlü bir şarkıyla dans eden iki kivi maskotuyla karşılandı. 

Japonya, Yeni Zelanda’da yetişen kivilerin en büyük ithalatçılarından biri. Ardern’in ziyareti, Japonya’da kivi satış sezonunun başlamasıyla aynı döneme denk geldi. 

Japonya’da özel etkinliklerde özel kostümlerle maskotların bulunması yaygın olarak biliniyor. 

Ardern’e yapılan maskotlu karşılama, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Bir kullanıcı “Kiviler bir cenazeye damlamış gibi hissettim” yazdı. Sosyal medya, kivilerin dans ettiği müziğin hüzünlü olduğuna dikkati çekti. 

kiviyeni zelandadansjaponyajacinda ardernkarşılama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24