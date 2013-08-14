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Sağlık

Yeni zayıflama yöntemi 'dil yaması' tartışılıyor

Plastik cerrahi uzmanı Nikolas Chugay'ın Latin Amerika ülkelerinde gördükten sonra ABD'de uygulamaya başladığı yeni zayıflama yöntemi, ülkede tartışmalara yol açtı.

14 Ağustos 2013 18:49

Fıtık ameliyatlarında kullanılanlara benzeyen plastik bir yamanın dil üzerine yerleştirilmesiyle uygulanan yöntem, kısa sürede kilo vermek isteyen kadınlar arasında hızla yayılırken tıp çevrelerinde "barbarca" olarak niteleniyor.
Plastik cerrahi uzmanı Nikolas Chugay, 10 dakika süren ve 2 bin Amerikan dolarına mal olan cerrahi bir girişimle dil üzerine dikilen plastik yamanın katı gıda tüketimini son derece acı verici bir hale getirerek müşterilerinin hızla kilo vermesine yardımcı olduğunu ileri sürüyor. 
Yöntemi ilk kez 4 yıl önce deneyen ve şimdiye kadar 81 kadının dillerine yama diken Chugay, sadece meyve suları ve protein karışımları gibi sıvı gıda maddeleriyle beslenebilen müşterilerinin bir ay içinde ortalama 10 kilo verdiklerini söyledi. Chugay, kendisi gibi doktor olan oğluyla uyguladıkları yöntemin herhangi bir riski olmadığını ve şimdiye kadar yamayı yutan bir hastaya rastlamadıklarını belirtti. Yama, kişinin dilinden 1 ay sonra çıkarılıyor.
 

'Barbarca'

 
Yöntem, Amerikan plastik cerrahi çevrelerinde ise büyük eleştiriyle karşılandı. Amerika Kozmetik Cerrahi Derneği, Chugay ve oğlunun yazdığı araştırmayı yayımlamayı reddederken kilo kaybı konusunda uzmanlaşan bazı doktorlar, yöntemi "barbarca" diye niteledi.
Doktorlar, dil yaması ya da diğer yöntemlerle hızla kilo kaybeden kişilerin aynı hızla ve çok daha fazla kilo aldıkları uyarısında bulundu.

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