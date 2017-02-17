"Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde 50 milyonluk vurgun" iddiası

Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin hesaplarından 50 milyon liranın kaybolduğu ileri sürüldü. İddiaya göre, hükümete yakın açıklamaları ile dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun rektör olarak yönettiği ve "Hastaneler Kralı" olarak bilinen iş adamı Azmi Ofluoğlu’nun Mütevelli Heyeti başkanlığını yaptığı Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin hesaplarındaki usulsüzlükler nedeniyle kapatılmanın eşiğine geldiği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, 2008 yılında Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından kurulan ve 2010-2011 döneminde “iş garantili üniversite” sloganıyla öğretime başlayan Yeni Yüzyıl Üniversitesi, YÖK incelemelerinden geçemedi. Üniversitenin tespit edildiği ileri sürülen 50 milyon 278 bin liralık kayıp, üniversitelere tanınan imkânların yöneticiler tarafından kişisel ihtiyaçlar için kullanıldığı ve akademik usulsüzlükler iddiası nedeniyle ciddi cezalarla karşı karşıya olduğu belirtildi. YÖK tarafından üniversiteye verilen süre ise bu ay içinde dolacak.

"Koçanlar nerede?"

YÖK, 28 Temmuz 2016 tarihinde üniversitenin hesaplarında belirlenen 50 milyon 278 bin 770 liralık kaynak aktarımının 6 ay içerisinde üniversite bütçesine iade edilmesini istedi.

Kayıp olduğu iddia edilen milyonların bulunmaması durumunda YÖK Disiplin Kurulu, yönetmeliğin “Vakıf yükseköğretim kurumunun eğitim- öğretim, yayın, danışmanlık, ticari ve diğer faaliyetleri ile bağışlardan elde ettiği gelirini, yüksek öğretim kurumunun akademik faaliyetlerini, yatırım ve cari giderlerini finanse etmekte kullanmadığının tespit edilmesi" maddesine dayanarak üniversitenin faaliyet izninin kaldırılacağını ve yükseköğretim kurumunun kapatılmasına karar verdi.

Üniversitenin hesaplarında tek eksikliği kayıp milyonlar olmadığı da savunuldu. Hazırlanan raporda ayrıca, üniversite adına kesilen çek koçanlarının ibraz edilememesi sonucu bir çok iddianın incelenememesi nedeniyle, yönetmeliğin "Denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında istenilen bilgi ve belgelerin tam ve zamanında verilmemesi veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulması” maddesine dayanarak öğrenci kontenjanlarının yüzde 40 oranında kısıtlanması kararını verdi.

Yapılan incelemelerde üniversite kaynaklarının kişisel çıkarlar için kullanılması da raporlaştırıldı. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Azmi Ofluoğlu ve diğer heyet üyelerinin üniversiteye hibe ettikleri araçlara resmi plaka aldıkları ve bu araçları da kendi ihtiyaçları için kullandıkları ortaya atıldı.

YÖK’ün denetimi mali kaynaklardaki açıklanamayan verilerle kalmadı. Hazırlanan raporda, "üniversitenin öğretim elemanı atama ve yükseltme işlemlerindeki usulsüzlükler” de yer aldı.

"Yeni belge yok"

Raporun hazırlanmasının ardından YÖK Denetleme Kurulu tarafından verilen kararlar, 2 Ağustos 2016’da üniversite ye gönderildi. Üniversitenin talebi üzerine yeniden inceleme yapan YÖK ise kararından geri dönmedi. Yapılan incelemede "üniversitenin dilekçesinde hiçbir yeni bilgi ve belge yer almadığı" belirtildi.