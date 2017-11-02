Yeni Yüzyıl Üniversitesi uzlaştırmacı yetiştirecek

İSTANBUL, (DHA)- Türk Ceza sistemine kısa bir süre önce giren \"Uzlaştırmacılık\" konusu için İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi\'nde yeni bir eğitim proğramı oluşturuldu.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Yenisem), Adalet Bakanlığı tarafından verilen yetkiyle 5 yıl boyunca uzlaştırmacı yetiştirecek. Yenisem Müdürü Erhan İğdemir, katılımcılara ‘Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’ çerçevesinde, alternatif uyuşmazlık çözümü, iletişim ve müzakere becerileriyle yöntemlerini geliştirme, mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli ya da sanıkla birlikte çalışmanın özel koşulları ve ceza adaleti sistemi gibi konularda eğitim verileceğini söyledi.

İğdemir, programda katılımcılara toplam 36 saat teorik, 12 saat uygulamalı eğitim verileceğini belirterek, “Katılımcılar 6 gün sürecek eğitim süresince günde 8 saat teorik ve uygulamalı ders alacaklar. Ayrıca, hafta içi gelemeyecekler için alternatif olarak 3 hafta sonunu kapsayan ve 6 gün sürecek yeni bir program oluşturuldu” dedi. İğdemir, uzlaştırmacı eğitimlerinin İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri ve uzman akademisyenler tarafından verileceğini söyledi.

(FOTOĞRAF)