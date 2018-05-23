Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü: Dolar terörüyle karşı karşıyayız

Makroekonomik dengelerin, Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında yıl başından bu yana yüzde 25’in üzerinde değer kaybetmesini destekleyecek noktada olmadığını savunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, ‘küresel çetelerin ve şer odaklarının içimizdeki uzantılarının da halkı paniğe sevk etmek adına bir felaket tellallığı yaptığını’ iddia ederek Türkiye’nin ‘dolar terörüyle’ karşı karşıya olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Kurlarının yükselmesinin işaret fişeği hızlıca öne çekilen Standard & Poor's raporudur"

Türkiye ekonomisinin bu sürecin altından kalkacağını ifade eden Prof. Dr. Hacısalihoğlu, DHA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Döviz kurlarının bu denli yükselmesinin işaret fişeği ağustos ayında hazırlaması gerekeni hızlıca öne çeken Standard & Poor's'un raporudur. Bu hamle tamamen 24 Haziran seçimlerini dolarla manipüle etme hamlesidir. 2019'a göre plan yapıldı ama erken seçim olunca Türkiye'nin iç ahengini, istikrarını, uyumunu zedeleyecek, gedikler açabilecek kendilerince kumanda edebilecekleri senaryoyu öne çektiler diye düşünüyorum.

"Küresel çeteler ve şer odaklarının içimizdeki uzantıları..."

“Bunun dolar üzerinden yapılacağını hesap ettiler. Dolar terörüyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin makroekonomik dengeleri bu tabloyu destekleyecek noktada değil. Türkiye ekonomisi, ülkemize karşı yapılan bu hamlenin altından kalkacaktır. Türkiye bugüne kadar bu tür hamleleri püskürtmeyi başarmıştır. 'Erdoğansız bir Türkiye' projesi için sonuç alınmaya çalışılıyor. Küresel çeteler ve şer odaklarının içimizdeki uzantılarının da halkı paniğe sevk etmek adına bir felaket tellallığı yaptığını da görmek gerekir.”