Yüz nakli yapılan Çolak, bankacıyı zar zor inandırdı

Antalya'da dünyada ilk kez tam kapsamlı yüz nakli yapılan Turan Çolak, eski kimliğindeki fotoğrafı nedeniyle bankada sıkıntılı anlar yaşadı.

Tedavisi halen Akdeniz Üniversitesi hastanesinde devam eden Turan Çolak, önceki gün yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'dan izin alarak bankaya para çekmeye gitti. Turan Çolak'tan kimliğini isteyen banka görevlisi, "Kimlikteki fotoğrafla yüzün arasında dağlar kadar fark var. Bu sen değilsin" diyerek polise haber vermek istedi. Bir anda neye uğradığını şaşıran Turan Çolak, yüz nakli olduğunu anlatmak zorunda kaldı. Görevli ısrar edince bu kez Çolak, "İnternetten bakın, ikna olmazsanız hastaneyi arayın" yanıtını verdi.Bu sırada görevli, internetten bakınca Turan Çolak'ın haberlerini gördü. Kiraz şubesinden de telefon gelince ikna olan banka görevlisi parayı ödemeyi kabul etti.

Bir saatlik bir çabanın ardından parasını alabilen Turan Çolak, çok uğraştığını anlatarak, "Görevli 'bu sen değilsin' diyince bir anda ne yapacağımı şaşırdım. İnternetten gazetelerde çıkan haberlerdeki resimlerime baktılar. Yine inanmak istemediler. Kiraz'daki şubeden telefon gelince polisi aramaktan vazgeçtiler" dedi.