T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yüz nakli yapılan Çolak, bankacıyı zar zor inandırdı

Banka görevlisi Turan Çolak'ı internette ki haberlerden tanıdı

05 Ağustos 2012 20:06

Antalya'da dünyada ilk kez tam kapsamlı yüz nakli yapılan Turan Çolak, eski kimliğindeki fotoğrafı nedeniyle bankada sıkıntılı anlar yaşadı.

Tedavisi halen Akdeniz Üniversitesi hastanesinde devam eden Turan Çolak, önceki gün yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'dan izin alarak bankaya para çekmeye gitti. Turan Çolak'tan kimliğini isteyen banka görevlisi, "Kimlikteki fotoğrafla yüzün arasında dağlar kadar fark var. Bu sen değilsin" diyerek polise haber vermek istedi. Bir anda neye uğradığını şaşıran Turan Çolak, yüz nakli olduğunu anlatmak zorunda kaldı. Görevli ısrar edince bu kez Çolak, "İnternetten bakın, ikna olmazsanız hastaneyi arayın" yanıtını verdi.Bu sırada görevli, internetten bakınca Turan Çolak'ın haberlerini gördü. Kiraz şubesinden de telefon gelince ikna olan banka görevlisi parayı ödemeyi kabul etti.

Bir saatlik bir çabanın ardından parasını alabilen Turan Çolak, çok uğraştığını anlatarak, "Görevli 'bu sen değilsin' diyince bir anda ne yapacağımı şaşırdım. İnternetten gazetelerde çıkan haberlerdeki resimlerime baktılar. Yine inanmak istemediler. Kiraz'daki şubeden telefon gelince polisi aramaktan vazgeçtiler" dedi.

ETİKETLER

turan çolakyüz naklitanınmadıbanka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24