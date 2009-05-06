'Yeni yüzü' ile basının karşısına çıktı

Nakiller

6 yıl önce kocasının açtığı ateşle yaralanan, burnunu, yanaklarını, damağını ve bir gözünü kaybeden Connie Culp, yemek yiyemiyor, koku alamıyor ve hatta konuşamıyordu. Bugün ise bunların hepsini yapabiliyor.2008'in Aralık ayında ABD’nin Ohio eyaletindeki Cleveland kliniğinde yapılan operasyonda bir kadın donörden alınan yüzün yüzde 80’i Culp'a nakledildi.ABD’de ilk tüm yüz nakli hastası Connie Culp, operasyondan aylar sonra, ilk kez 'yeni yüzüyle' basının karşısına çıktı.Culp, hem doktorlarına hem de yüz naklini mümkün kılan bağış için minnettardı.46 yaşındaki kadın, tam yüz nakli ameliyatı geçiren ABD'de ilk, dünyada ise dördüncü kişi. Toplamda 30 ameliyat geçiren Connie Culp, ayrıca bugüne kadar yapılmış en karmaşık yüz nakli operasyonu geçiren kişi.Doktorları da hastanın durumundan memnun.Culp, şimdi yanık ve benzeri nedenlerden dolayı halkın arasına çıkamayan hastalar için çalışmayı amaçlıyor:"Birilerinin görüntüsünde bir bozulma varsa ve sizin kadar güzel görünmüyorlarsa, onlara önyargılı davranmayın. Çünkü gerçekte başlarına ne geldiğini asla bilemezsiniz"Dünyada ilk kısmi yüz nakli 2005 yılında Fransa'da yapılmış ve yüzü köpeği tarafından parçalanan İsabelle Dinoire'ye kısmi yüz nakli yapılmıştı. Daha sonra bir ayının saldırısına uğrayan Çinli çiftçi ve genetik durumu nedeniyle biçimsiz bir yüze sahip olan Avrupalı bir kişiye de yüz nakli yapılmıştı.