Yeni yönetmelik Nisan'da yürürlükte: Hermetik kombiler artık üretilmeyecek

İstanbul, 22 Şubat (DHA) - Nisan ayında yürürlüğe girecek ErP yönetmeliği ile eski tip hermetik kombi ve kazanlara ithalat ve üretim yasağı geliyor.

Yönetmelikle getirilecek yasağı değerlendiren Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “21 Nisan’da başlayacak yasak ile dinozor kombiler tarihe gömülecek ve bu yasak hepimize tasarruf ettirecek” dedi ve halen yıllık ortalama 1,400 lira doğalgaz faturası ödeyen bir kullanıcının yoğuşmalı kombi kullanımı ile 350 lirasının cebinde kalacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2015 yılından bu yana uygulanan ErP (Energy Related Products - Enerji İlişkili Ürünler) Yönetmeliği’nin ülkemizde de yürürlüğe girmesi için geri sayım başladı. 21 Nisan’da yayınlanması beklenen yönetmelik ile yoğuşmasız hermetik (konvansiyonel) kombi ve kazanların ithalatı ile üretimine yasak geliyor. Bu cihazların yerini verimlilik değerleri daha yüksek, NOx (azot oksit), CO (karbonmonoksit) ve CO2 (karbondioksit) gibi atık gaz oranları daha düşük olan, piyasada ‘yoğuşmalı’ olarak bilinen kombi ve kazanlar alacak.

Isıtma sektörünü olduğu kadar tüm kullanıcıları da yakından ilgilendiren bu yönetmelik hakkında Levent’teki deneyim merkezi fuHa İstanbul’da bir bilgilendirme toplantısı düzenleyen Daikin Türkiye yetkilileri, yeni dönemde yaşanacak değişiklikleri paylaştı. Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, ülkemizde de önce klimalarda devreye alınan standardın şimdi de ısıtma cihazlarında uygulanacağını belirterek, şu bilgileri verdi:



“Eylül ayında yaptığımız basın lansmanında ‘Dinozor kombi tarih oluyor’, ‘Dinozor kombinizle vedalaşın’ demiştik, bugün ise ‘Dinozor kombinizle vedalaşma vakti geldi’ diyoruz.

\"O gün segmentinin en küçük premix yoğuşmalı kombisini tanıtırken aslında 21 Nisan’daki bu yönetmelik değişikliğine de dikkat çekmiştik.

\"Bu yönetmelik ile sezonsal verimlilik değeri yüzde 86’nın altında kalan konvansiyonel kombiler ve 400 kW altındaki konvansiyonel kazanlar artık ithal edilemeyecek ve üretilmeyecek. Tüm pazar yoğuşmalı olarak tanımladığımız kombi ve kazan sınıfına kayacak.

“Daikin olarak, yoğuşmalı kombi ve kazanlardaki geniş ürün gamımızla hatta bunun daha da ötesinde hibrit ürünlerimizle bu değişikliğe hazırız. Yoğuşmalı kombileri Türkiye’de üretmekle kalmayıp, tüm dünyaya ihraç eden bir şirketiz.

\"Gururla söylüyorum ki, Türkiye’de ürettiğimiz kombileri şu anda 25 ülkeye gönderiyoruz. Segmentinin en küçük premix yoğuşmalı kombisi Türkiye ile aynı anda AB ülkelerinde satışa çıktı.

\"Bundan 5 yıl önce 10 milyon dolar seviyesinde olan ihracatımız geçen yıl itibariyle 100 milyon doları aştı. Hedefimizde 2020 yılında 200 milyon dolara ulaşmak var.

\"Yönetmelikleri beklemeden teknolojinin sunduğu bütün imkanları, inovatif bir şirket olarak kullanıcılarımıza yansıtırken istihdamdan ihracata ülkemize de değer oluşturmaya devam ediyoruz.”

ErP Yönetmeliği’nin çevre ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlarken, kullanıcıların bunu bizzat doğalgaz faturalarında göreceğini dile getiren Önder şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bu yönetmelik sonrasında kombi almak, kombisini yenilemek durumunda kalan bir kullanıcı yoğuşmalı bir cihaz için 1,000 lira fazla ödeme yapacak ama kullandıkça kazançlı çıkacak.

\"Yoğuşmalı kombiler içinde bulunan özel sistemlerden dolayı biraz daha pahalı görünebilir. Ancak ortalamalardan yola çıkarak bir hesap yaparsak, İstanbul’da yılda ortalama 1.400 lira doğalgaz faturası ödeyen bir kombi kullanıcısının 350 lirası cebinde kalacak.

\"Hele de Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu gibi kışların çok sert geçtiği bölgelerimizde bu tasarruf oranı 1,000 lirayı bulacak. 2,500 liralık doğalgaz faturası ödeyen bir kullanıcı, bundan sonra 1,500 liralık fatura ödeyecek, 1,000 lira tasarruf edecek.

\"Daha geniş düşünürsek; Türkiye’de şu anda 13 milyon 610 bin doğalgaz abonesi var. Zaman içinde yaşanacak kombi sahipliğini, yeni kombi alımlarını düşünerek her bir abonenin sadece 100 dolarlık tasarruf ettiğini düşünsek; toplamda 1.36 milyar dolarlık tasarruf demek.

\"Yılda 300 lira, 500 lira hem aile bütçelerimiz hem de ülke ekonomimiz için önemli rakamlar. Kazanan kullanıcı ve ülke ekonomisi olacak.\"

Mevcut kombiler kullanılmaya devam edilebilecek

Daikin Türkiye Isıtma Departman Müdürü Fahri Umut Ertür, takılacak bir kontrol cihazı ile tasarruf oranının yüzde 30-35’lere çıkabileceğini belirtirken, Türkiye’nin doğalgaz ithalatına ödediği faturanın 16 milyar dolar civarında olduğuna, bunun en az 4 milyar dolarının da evlerde tüketilen doğalgazdan kaynaklandığına dikkat çekti. Konvansiyonel cihazlara getirilecek üretim ve ithalat yasağının halihazırda kullanılan hermetik konvansiyonel cihazları kapsamayacağı bilgisini veren Ertür, “Mevcut kombiler kullanılmaya devam edilebilecek. Kombisini değiştirmek isteyen kullanıcılar ise, yoğuşmalı cihaz almak durumunda kalacak” dedi. (Fotoğraflı)