Yeni yolcu gemileri, İzmirlileri selamladı

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin 1 yaş ortalamasıyla yerel yönetimler arasında Akdeniz\'in en genç deniz filosunu oluşturan 15 yolcu gemisi, Körfez\'de gövde gösterisi yaparak, İzmirlileri denizci usulüyle selamladı.

Büyükşehir belediyesinin uygulamaya koyduğu \'Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi\' kapsamında, özel olarak tasarlanıp, üretilen modern 15 yolcu gemisinin tamamı, hizmete başladı. Hafta sonu düzenlenen törenle İzmir\'in eski belediye başkanlarından İhsan Alyanak ve Nobel Kimya Ödülü\'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar\'ın isminin verildiği gemilerin de filoya katılmasıyla proje tamamlandı. Bu kapsamda üretilen 3 arabalı vapur dahil edildiğinde, belediyeye ait 18 gemilik yeni filonun yaş ortalaması 1\'e düştü. Böylece İzmir, Akdeniz\'de toplu ulaşım hizmeti veren yerel yönetimler arasında \'en genç deniz filosu\'na sahip kent oldu.

İZMİRLİLER SELAMLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü\'nce işletilen ve büyük çoğunluğunun isimleri anket sonucu belirlenen yeni 15 yolcu gemisi, ilk kez bir araya gelmeleri nedeniyle Körfez\'de çeşitli düzenlerde geçiş yaparak, sahildeki İzmirlileri selamladı. 1881 Atatürk Gemisi\'nin öncülüğünde peş peşe sıralanan Çakabey, 9 Eylül, Dario Moreno, Gezi, Soma 301, Vahap Özaltay, Cengiz Kocatoros, Gürsel Aksel, Sait Altınordu, Attila İlhan, Aziz Sancar, İhsan Alyanak, Foça ve Metin Oktay gemileri, farklı düzenlerde gösteri sundu.

YENİ İSKELE İHTİYACI

Modern, konforlu, hızlı ve çevreci gemilerden oluşan filonun, kentin deniz ulaşımındaki ayrıcalığı olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, \"Körfez\'den maksimum düzeyde yararlanmak istiyoruz. Şu anda, vapur ihtiyacımızı 50 senelik karşılamış durumdayız. İlave gerekirse bu takviyeler de yapılacaktır. Körfez\'deki ulaşımı güçlendirmek için yeni iskeleleri devreye alacağız. Güzelbahçe İskelesi, bitmek üzere. Karantina İskelesi, 2018 hizmete girecek; ama deniz ulaşımını artırmak için en önemli nokta, Mavişehir İskelesi. Karşıyaka kıyı planları onaylanmadığı için Mavişehir İskelesi\'nin inşaatına ve taramasına başlayamıyoruz\" dedi.

MODERN, ÇEVRECİ VE DAYANAKLI GEMİLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Deniz Ulaşımı Geliştirme Projesi\' kapsamında üretilen 15 yolcu gemisinden 13\'ü iç körfez seferleri için dizayn edilirken, İhsan Alyanak ve Prof. Dr. Aziz Sancar gemileri, Yüksek Hızlı Tekne (HSC) koduna uygun olarak inşa edildi. 30 knot hıza ulaşan her iki gemi de uluslararası sefer yapabilecek. Gemiler, yakıt ikmali yapmadan 400 mil gidebiliyor. Çelikten daha sağlam alüminyumdan daha hafif daha dayanıklı daha uzun ömürlü ve işletme maliyetleri düşük \'karbon kompozit\' malzemeden üretilen gemiler, 400 yolcu ve tekerlekli sandalyeli 4 yolcu kapasitesine sahip. Tam elektronik kontrol sistemi ve manevra yeteneği bulunan gemiler, bu sayede iskelelere çok kısa sürede yanaşma ve ayrılma işlemini gerçekleştirebiliyor. Gemiler, iki kattan oluşuyor ve ana güvertede kapalı alan üst güvertede ise kapalı ve açık alan bulunuyor. Konforlu ve ergonomik özellikli koltuklarıyla geniş koltuk arası mesafesi sağlanıyor. Görme engelli yolcular için hissedilebilir yüzey ve gerekli yerlerde Braille Alfabesi ile yazılmış kabartmalı uyarı ve yönlendirme işaretleri de mevcut. Gemilerde 2 erkek, 2 kadın ve 1 engelli tuvaletlerinin yanı sıra bebek bakım masası da yer alıyor. İzmir\'in yeni gemilerinde, yolculuk sırasındaki ihtiyaçların giderilmesi için büfe ve soğuk-sıcak içeceklerin satıldığı otomatik satış büfeleriyle televizyon ve kablosuz internet donanımı da oluşturuldu. Gemilerin bir başka özeliği ise bisikletler için 10 park yeri bulunması. Yolcuların konforlu seyahat edebilmeleri için iklimlendirme sistemi, hayvanlarıyla seyahat edenler için de birbirinden bağımsız evcil hayvan kafesleri bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, \'Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi\' kapsamında filosuna kattığı üstün özelliklere sahip arabalı yolcu gemilerine ise Kubilay, Hasan Tahsin ve Ahmet Piriştina isimlerini verdi.



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