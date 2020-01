Yeni yol geçti, köyün girişi unutuldu

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’nin Güneysu ilçesinde yapımı tamamlanan duble yol inşaatı sırasında Akarsu köyüne daha önce giriş sağlanan yola bağlantı yapılması unutuldu. Ters yöne girerek köye ulaşamaya çalışan sürücüler, karşı yönden gelen araçlarla karşı karşıya gelince trafikte büyük tehlike ortaya çıkıyor. Sürücüler, yeni yapılan yolla köylerine giriş bağlantısı yapılmayışına tepki gösterdi.

İlçede kamulaştırma sorunları nedeniyle yaklaşık 4 yıldan bu yana yapımı süren Rize- Güneysu karayolu duble yol inşaatı tamamlanarak geçtiğimiz günlerde çift yönlü olarak trafiğe açıldı. Yol üzerinde ilçeye bağlı Akarsu Köyü\'ne giriş yapılmaması üzerine bölgede oturanlar araçlarıyla ters yönü kullanarak köylerine ulaşım sağlamak zorunda kaldı. Köye bağlantı yolunun yapılmasının unutulmasıyla ters yöne girerek köye ulaşamaya çalışan sürücüler, bu sırada karşı yönden gelen araçlarla da karşı karşıya kalarak trafikte büyük tehlike geçiriyor. Yöre sakinleri sıkıntıları dile getirerek sorunun bir an önce giderilmesini istedi.

\'KÖYÜMÜZÜN GİRİŞİ YOK\'

Köylerine giriş yolunu olmadığını belirten Akarsu Köyü Muhtarı Bayram Dinç, şöyle dedi:

\"Derdimizi anlatmak için kimseye ulaşamıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizi yanına kabul ediyor. Ama biz Rize\'de kimseye ulaşamıyoruz. Bürokratlarımızın çoğundan şikâyetçiyim. 1-2 ay istediler ama 7-8 ay geçti henüz yolumuz yapılmış değil. Şu an köye girmek için ters yöne giren araçlar doğru yoldan gelen araçlarla kafa kafaya geliyorlar. Bunu da Karayolları Bölge Müdürlüğü de biliyor. Bizim talebimiz köyümüzün giriş yolunun yapılmasıdır. Burada tehlike var. Gitmediğim kapı kalmadı. Vali beye söyledim. Karayolları Bölge Müdürü’nden bir türlü randevu alamadım. Bize hiçbir türlü geri dönülmedi. Şimdi biz bu olayı kamuoyu ile paylaşıyoruz bizi neden böyle yaptın diye aramasınlar. Köyümüzün girişi yok gelen araçlar ters yönden ulaşıyorlar. Bunun en büyük sebebi karayollarıdır. Ters yöne giren araçlarla karşıdan gelen araçlar arasında hep kaza olma riskleri oldu hem de araç sürücüleri arasında yumruk yumruğa kavgalar oldu. Her gün bu yol üzerinde kavga oluyor. Rize’de böyle bir yol yok. Talebimiz bir an önce yolumuz yapılsın.\"

\'KÖYÜME GİDECEĞİM, NASIL GİDECEĞİM?\'

Rize’den evine gitmek için yolda bulunan kavşaktan dönerek ters yola girdiğini anlatan Osman Deniz de “Dönüş yaptıktan sonra burada karşı yönden gelen bir araçla kafa kafaya geldim. Aracın şoförü altına inerek ‘Ters yoldasınız’ dedi. Ben de \'Evime, köyüme nasıl gideceğim?\' diye sordum. Yolu yapan yüklenici de az ilerdeydi yanımıza gelerek bir hafta sonra bu yolu yapacağını söyledi. Halen yapmadı aradan 8 ay geçti” diye konuştu.

\'YOLU DA KAPATIRIZ, İŞ MAKİNESİ İLE DE KAZARIZ\'

Daha önce köyün girişindeki kavşak doğru yerde olduğunu kaydeden mahalle sakini Mustafa Karaosman ise şunları söyledi:

\"Bu yapılan yeni yolda girişi uzaklaştırdılar. \'Kaza daha çok olsun\' diye mi bunu yaptılar?. Her halde bu yüzden bunu bilerek yaptılar. Ben buradan evime giderken bir kaza yapsam sorumlusu kim olacak? Ben mi sorumlu olacağım? Yoksa karayolları mı? Bunun gereği nasıl olacaksa olsun. Yolumu kapatalım. Bu yapılması gerekiyorsa yolu da kapatırız, iş makinesi ile de yolu da kazarız. Ondan sonra beni suçlu olarak buradan alacaklar mı?”



