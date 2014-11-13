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Politika

Yeni YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan 'Kızılderili pozu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından YÖK'ün başına getirilen Saraç, dün ilk kez genel kurula başkanlık etti

13 Kasım 2014 12:50

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından YÖK Başkanlığına atanan Prof. Dr. Yekta Saraç, fotoğraf çekimlerine ilişkin olarak, "Kızılderililer fotoğrafın çekildiği sırada hep üzüntülü ve mutsuz dururlarmış gerekçesi ise fotoğraflarının çekildiği sırada suretlerinden bir parça eksilirmiş” dedi.   

Saraç, dün ilk kez genel kurula başkanlık etti. Toplantı öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı tarafından YÖK üyeliğine atanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Demir de katıldı. Demir, basının görüntü alması sırasında fıkra anlattı. Saraç ise “Kızılderililer fotoğrafın çekildiği sırada hep üzüntülü ve mutsuz dururlarmış gerekçesi ise fotoğraflarının çekildiği sırada suretlerinden bir parça eksilirmiş” dedi. 

 

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