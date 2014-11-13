Yeni YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan 'Kızılderili pozu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından YÖK Başkanlığına atanan Prof. Dr. Yekta Saraç, fotoğraf çekimlerine ilişkin olarak, "Kızılderililer fotoğrafın çekildiği sırada hep üzüntülü ve mutsuz dururlarmış gerekçesi ise fotoğraflarının çekildiği sırada suretlerinden bir parça eksilirmiş” dedi.

Saraç, dün ilk kez genel kurula başkanlık etti. Toplantı öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı tarafından YÖK üyeliğine atanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Demir de katıldı. Demir, basının görüntü alması sırasında fıkra anlattı. Saraç ise “Kızılderililer fotoğrafın çekildiği sırada hep üzüntülü ve mutsuz dururlarmış gerekçesi ise fotoğraflarının çekildiği sırada suretlerinden bir parça eksilirmiş” dedi.