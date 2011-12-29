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Yaşam

Yeni yılla birlikte kar da geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, halen yüksek basınç merkezinin etkisinde...

29 Aralık 2011 02:00

T24 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, halen yüksek basınç merkezinin etkisinde olan Türkiye, yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek. 

Tahminlere göre, yarın, Batı Akdeniz ile güney ve kıyı Ege yağışlı geçecek. Yağışlar yağmur ve sağanak, Afyon, Isparta ve Burdur'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

31 Aralık Cumartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu yağışlı geçecek. Yağışlar Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olmak üzere kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde olacak.

Yeni yılın ilk günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke geneli yağışlı geçecek. Yağışlar, kıyılar ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

2 Ocak 2012 Pazartesi günü de yağışlar doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.



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