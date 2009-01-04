Yeni yılın teknoloji gündemi

Uçan fare Logitech MX Air
Çekici tasarımının yanı
sıra havada kullanılabilen dervimsel fare Logitech MX Air, yılın en
başarılı ürünleri arasındaki yerini aldı. Normal bir optik fare olarak
kullanırken masadan alıp havada yönetmeye başladığınızda fare otomatik
olarak bu moda geçiyor. Özellikle televizyona bağlı bilgisayarlarda ve
sunumlarda büyük kolaylık sağlıyor.
Asus Eee PC 901
OLPC
ve Intel'in Classmate'i ile başlayan 'netbook' furyasında en çok ses
getiren ürün. Güncellenen ve geliştirilen Eee PC 901, Türkiye'de
satışta olanlar arasında en iyisi. 1 GB RAM belleğe sahip bilgisayar
önceki modele göre daha büyük bir ekrana sahip. Microsoft Windows XP ve
Linux seçenekleriyle satışa sunuluyor.
Microsoft Surface
Geçen
yıl duyurulan Microsoft'un dokunmatik yüzey bilgisayarı Surface, bu yıl
uygulamaya kondu. Önce, AT&T daha sonra BMW tarafından
müşterilerine sunulan Microsoft Surface teknolojisi, çok dokunmalı
altyapısı, jestlerle kontrol edilebilen arayüzü ve kusursuz bağlantı
yetenekleriyle benzersiz bir deneyim sunuyor.
Kablosuz bağlılık Airties Air 5450
Sahip
olduğu 802.11N teknolojisiyle 300 Mbit/sn veri transfer hızına ulaşan
kablosuz dağıtıcı ve ADSL modem, şık tasarımı ve kullanım kolaylığıyla
piyasanın en iyisi. Gerçek anlamda tak çalıştır olarak tanımlanabilecek
Air 5450, yazıcı ve dosya paylaşımını da sorunsuz hale getiren başarılı
bir ağ bileşeni.
Microsoft’ta her altı kişiden biri işsiz kalacak
Dünyayı saran ekenomik kriz Microsoft'a da sıçradı. Microsoft'un 15
ocakta her altı çalışandan birinin işine son vereceği dedikoduları
ortalıkta dolaşırken, içeride eleman çıkarma ile ilgili bir bilgi notu
geçildiği iddia etti
22 Ocakta mali sonuçlarını açıklayacak şirketin bundan bir hafta önce
90 bin çalışandan 15 binini kapının önüne koyması bekleniyor. Toplam
işgücünün yüzde 17'sine denk gelen bu rakam hiç de azımsanacak bir
rakam değil.
Konuşulanlara göre, en büyük kıyım MSN servisinde
olacak. XBox 360 bölümünde küçülme yok ve bölgesel olarak en büyük
kıyım EMEA olarak adlandırılan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde
olacak.
ABD'de yayımlanan bir karikatür şirketin merkezi
Seattle'daki durumu anlatıyor. Şehrin üç büyük işvereni Starbucks,
Microsoft ve Boeing’te işler iyi gitmiyor. İşin kötüsü şehrin sembolü
NBA takımı Seattle Supersonics de bu sezon sahalarda yok. Takım
Oklohama Thunder adıyla NBA'de mücadele ediyor.
Cep telefonu için mobil objektif
USB Fever’ın geliştirdiği anahtarlık boyutunda çıkarılabilir
objektiflerle mobil cihazlar artık daha zengin fotoğraf özellikleri
sunacak. Objektifleri sabit özellikler sunan kameralı telefon veya
laptop kameraları için geliştirilen aksesuarlar, mıknatıs sayesinde
istenen cihaza takılabiliyor.
Canon'dan iki yeni HD kamera
Canon, ödüllü HG10 modelinin varisi olarak HG20 ve HG21 full HD kayıt özelliğine sahip modellerini tanıttı
HG20 modeli, 22 saatlik görüntü kaydedebilen, 60 GB kayıt kapasitesi
sunarken, HG21 bunu iki katına çıkararak 120 GB kayıt kapasitesine
sahip bulunuyor. Her iki kamera da, AVCHD (High Definition için
Gelişmiş Video Kodeki) formatı altında erişilebilecek en yüksek oran
olan 24 Mbps’lik veri MPX kayıt modu ve dahili sabit sürücüye veya
çıkartılabilir SDHC kart ortamına kayıt yapma yeteneği sunan Canon’un
ikili kayıt sistemini barındırıyor.
Hem HG20 hem de HG21, 1920x1080
Full HD çözünür-lükte, AVCHD görüntüleri alıp kaydedebiliyor. Her iki
video kamera da Canon’un bir sonraki nesil HD video kamera
sistemlerinden faydalanıyor.
Sony Walkman E436F
Sony Walkman E436F, günlük müzik ihtiyacını yüksek ses kalitesi ve mükemmel radyosuyla rahatça karşılayabilir
Walkman ailesinin en son üyelerinden olan E436F, oldukça
küçük, hafif ve ince bir ürün. Gerçekten yanınızda taşıdığınızı
unutabileceğiniz kadar az yer kaplıyor. İncelemeye başladığınızda ilk
olarak yüksek kaliteli dış kaplama dikkat çekiyor. Yan ve arka yüzlerde
mat metalik malzeme, ön yüzde ise ekran harici bölümlerde parlak
plastik tercih edilmiş. 2 inç büyüklüğünde ekranın altında kolay
kullanım sunan ana kontroller bulunuyor. Farklı işlevlere kısayollar
atanarak kullanım oldukça basitleştirilmiş. Cihazın ses kontrol tuşları
ve tuş kilidi sağ yanda bulunuyor.
Sony Walkman E436F, büyük
ekranı üzerinde dokuz simgeli bir ana menü sunuyor. Ana menüde, diğer
seçeneklerde olduğu gibi yön tuşlarıyla gezip orta seçim tuşuyla
onaylamak mümkün. Günümüz gelişmiş mobil iletişim cihazlarında
rastladığımız çözünürlüğe sahip olan cihaz 240 x 320 piksel görüntü
sunuyor. 2 inçlik ekranda bu çözünürlük harika sonuç veriyor. Sonuç
olarak E436F, günlük müzik ihtiyacını yüksek ses kalitesi ve mükemmel
radyosuyla rahatça karşılayabilir.
Bir SMS laptopunuzu geri getiriyor
Kayıp ya da çalıntı durumunda Intel Anti-Theft, bilgisayara erişimi engelliyor
Ericsson ve Intel’in yarattığı dizüstü bilgisayar koruma çözümü, bir
SMS ile bilgisayarı tamamen kilitliyor ya da kullanılmaz hale
getiriyor. Sahibine ulaştığında veriyi tekrar kullanılabilir hale
getiren ikinci bir mesaj da gönderilebiliyor.