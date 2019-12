Yeni yılın teknoloji gündemi

Uçan fare Logitech MX Air



Çekici tasarımının yanı sıra havada kullanılabilen dervimsel fare Logitech MX Air, yılın en başarılı ürünleri arasındaki yerini aldı. Normal bir optik fare olarak kullanırken masadan alıp havada yönetmeye başladığınızda fare otomatik olarak bu moda geçiyor. Özellikle televizyona bağlı bilgisayarlarda ve sunumlarda büyük kolaylık sağlıyor.



Asus Eee PC 901



OLPC ve Intel'in Classmate'i ile başlayan 'netbook' furyasında en çok ses getiren ürün. Güncellenen ve geliştirilen Eee PC 901, Türkiye'de satışta olanlar arasında en iyisi. 1 GB RAM belleğe sahip bilgisayar önceki modele göre daha büyük bir ekrana sahip. Microsoft Windows XP ve Linux seçenekleriyle satışa sunuluyor.



Microsoft Surface



Geçen yıl duyurulan Microsoft'un dokunmatik yüzey bilgisayarı Surface, bu yıl uygulamaya kondu. Önce, AT&T daha sonra BMW tarafından müşterilerine sunulan Microsoft Surface teknolojisi, çok dokunmalı altyapısı, jestlerle kontrol edilebilen arayüzü ve kusursuz bağlantı yetenekleriyle benzersiz bir deneyim sunuyor.



Kablosuz bağlılık Airties Air 5450



Sahip olduğu 802.11N teknolojisiyle 300 Mbit/sn veri transfer hızına ulaşan kablosuz dağıtıcı ve ADSL modem, şık tasarımı ve kullanım kolaylığıyla piyasanın en iyisi. Gerçek anlamda tak çalıştır olarak tanımlanabilecek Air 5450, yazıcı ve dosya paylaşımını da sorunsuz hale getiren başarılı bir ağ bileşeni.



Microsoft’ta her altı kişiden biri işsiz kalacak



Dünyayı saran ekenomik kriz Microsoft'a da sıçradı. Microsoft'un 15 ocakta her altı çalışandan birinin işine son vereceği dedikoduları ortalıkta dolaşırken, içeride eleman çıkarma ile ilgili bir bilgi notu geçildiği iddia etti



22 Ocakta mali sonuçlarını açıklayacak şirketin bundan bir hafta önce 90 bin çalışandan 15 binini kapının önüne koyması bekleniyor. Toplam işgücünün yüzde 17'sine denk gelen bu rakam hiç de azımsanacak bir rakam değil.

Konuşulanlara göre, en büyük kıyım MSN servisinde olacak. XBox 360 bölümünde küçülme yok ve bölgesel olarak en büyük kıyım EMEA olarak adlandırılan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde olacak.

ABD'de yayımlanan bir karikatür şirketin merkezi Seattle'daki durumu anlatıyor. Şehrin üç büyük işvereni Starbucks, Microsoft ve Boeing’te işler iyi gitmiyor. İşin kötüsü şehrin sembolü NBA takımı Seattle Supersonics de bu sezon sahalarda yok. Takım Oklohama Thunder adıyla NBA'de mücadele ediyor.



Cep telefonu için mobil objektif



USB Fever’ın geliştirdiği anahtarlık boyutunda çıkarılabilir objektiflerle mobil cihazlar artık daha zengin fotoğraf özellikleri sunacak. Objektifleri sabit özellikler sunan kameralı telefon veya laptop kameraları için geliştirilen aksesuarlar, mıknatıs sayesinde istenen cihaza takılabiliyor.



Canon'dan iki yeni HD kamera



Canon, ödüllü HG10 modelinin varisi olarak HG20 ve HG21 full HD kayıt özelliğine sahip modellerini tanıttı



HG20 modeli, 22 saatlik görüntü kaydedebilen, 60 GB kayıt kapasitesi sunarken, HG21 bunu iki katına çıkararak 120 GB kayıt kapasitesine sahip bulunuyor. Her iki kamera da, AVCHD (High Definition için Gelişmiş Video Kodeki) formatı altında erişilebilecek en yüksek oran olan 24 Mbps’lik veri MPX kayıt modu ve dahili sabit sürücüye veya çıkartılabilir SDHC kart ortamına kayıt yapma yeteneği sunan Canon’un ikili kayıt sistemini barındırıyor.

Hem HG20 hem de HG21, 1920x1080 Full HD çözünür-lükte, AVCHD görüntüleri alıp kaydedebiliyor. Her iki video kamera da Canon’un bir sonraki nesil HD video kamera sistemlerinden faydalanıyor.



Sony Walkman E436F

Sony Walkman E436F, günlük müzik ihtiyacını yüksek ses kalitesi ve mükemmel radyosuyla rahatça karşılayabilir



Walkman ailesinin en son üyelerinden olan E436F, oldukça küçük, hafif ve ince bir ürün. Gerçekten yanınızda taşıdığınızı unutabileceğiniz kadar az yer kaplıyor. İncelemeye başladığınızda ilk olarak yüksek kaliteli dış kaplama dikkat çekiyor. Yan ve arka yüzlerde mat metalik malzeme, ön yüzde ise ekran harici bölümlerde parlak plastik tercih edilmiş. 2 inç büyüklüğünde ekranın altında kolay kullanım sunan ana kontroller bulunuyor. Farklı işlevlere kısayollar atanarak kullanım oldukça basitleştirilmiş. Cihazın ses kontrol tuşları ve tuş kilidi sağ yanda bulunuyor.

Sony Walkman E436F, büyük ekranı üzerinde dokuz simgeli bir ana menü sunuyor. Ana menüde, diğer seçeneklerde olduğu gibi yön tuşlarıyla gezip orta seçim tuşuyla onaylamak mümkün. Günümüz gelişmiş mobil iletişim cihazlarında rastladığımız çözünürlüğe sahip olan cihaz 240 x 320 piksel görüntü sunuyor. 2 inçlik ekranda bu çözünürlük harika sonuç veriyor. Sonuç olarak E436F, günlük müzik ihtiyacını yüksek ses kalitesi ve mükemmel radyosuyla rahatça karşılayabilir.



Bir SMS laptopunuzu geri getiriyor



Kayıp ya da çalıntı durumunda Intel Anti-Theft, bilgisayara erişimi engelliyor



Ericsson ve Intel’in yarattığı dizüstü bilgisayar koruma çözümü, bir SMS ile bilgisayarı tamamen kilitliyor ya da kullanılmaz hale getiriyor. Sahibine ulaştığında veriyi tekrar kullanılabilir hale getiren ikinci bir mesaj da gönderilebiliyor.