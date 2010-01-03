Yeni yılın ilk karı yağdı

T24 - İki gündür Türkiye'nin büyük bölümünü etkileyen lodos yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Hava sıcaklığı batı bölgelerden başlayarak hissedilir değerlerde düştü.





İstanbul'un bazı bölgelerine karla karışık yağmur yağdı. Gece aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri buzlanmalara karşı sabaha dek önlemler aldı. Ancak sabah erken saatlerde kar yağışı etkisini yitirdi.



Doğu'da da kar yağışı etkili. Erzurum'un Çat ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan iki otobüsün yolcularına yaklaşık 7 saat sonra ulaşıldı.



İstanbul İstanbul genelinde dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur gece boyunca aralıklarla devam etti. Küçükçekmece'deki Soğuksu tren istasyonunun altı geçidi tamamen yağmur suyu ile doldu.



İstanbul'da Avrupa yakasında özellikle Hadımköy, Bahçeşehir, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü gibi bir çok noktada akşam geç saatlerdi kar yağışı kendini göstermeye başladı.



Yer yer yağmur ile karışık yağan kar, hava sıcaklığının düşmesine neden oldu. Kar yağışının ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün İstanbul'a soğuk ve kar yağışlı hava uyarısı nedeniyle alarm durumuna geçti.



AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre kenti etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle, yağışların önce karla karışık yağmur, gece saatlerinde ise kar şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.



Yağışın Karadeniz'e bakan sahil kesimleri "Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy, Kavacık" ile Anadolu yakasında miktar olarak daha fazla olacağının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi: "Yağışın pazartesi sabah erken saatlerde Avrupa yakasını, öğleye doğru ise Anadolu yakasını terk etmesi bekleniyor. AKOM saat 18.30 itibari ile alarma geçti. Pazar ve pazartesi gecesi sabaha karşı öncelikle köprüler ve viyadüklerde buzlanma ihtimali var. Sürücülerin araçlarını dikkatli ve yavaş sürmeleri gerekmektedir.



Buzlanmaya karşı AKOM Otomatik Yol Meteoroloji Gözlem Sensorları'dan (OYMGS) gelecek uyarılara göre müdahale edilecek. Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ilk etapta 350 araç, 700 personel, İSKİ 175 araç 325 personel ile olumsuzluklara karşı sahada görevlendirildi. Ekipler, ana arterler, çevre yolların katılım noktaları, köprü ve viyadüklerde hazır bekletilecekler.



Herhangi bir olumsuzluk karşısında ekipler AKOM tarafından sevk ve idare edilecek. Hava koşullarının ağırlaşması durumunda, merkezlerinde bekleyen diğer araç ve ekipler de sahaya sevk edilecek. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 76 istasyonda hazır bekletiliyor." Erzurum Kar yağışı nedeniyle Erzurum-Bingöl karayolu trafiğe kapandı. İki yolcu otobüsü Erzurum-Çat karayolunun 40'ncı kilometresinde mahsur kaldı.



Geceyarısı kurtarma çalışması için yola çıkan karayolları ekibi, aracındaki zincir kırıldığı için otobüslere birkaç kilometre kala mahsur kaldı.



Yola çıkan ikinci ekip çalışmalarını güçlükle yürüttü, sabaha karşı ulaşılan otobüslerdeki yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Ekipler kayarak yoldan çıkan otobüsleri yola çekti.