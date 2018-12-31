Yeni yılın ilk gününde, feribot seferlerine 'poyraz' engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, etkili olması beklenen poyraz nedeniyle yarın feribot seferleri yapılamayacak. Olası fırtına nedeniyle Güney Marmara hattındaki adalara da seferler, yeni yılın ilk günü gerçekleştirilemeyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Kuzey Ege ve Marmara Denizi ile ilgili yarın için poyraz uyarısı yapıldı. Bunun üzerine Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasınca Gökçeada ile Bozcaada'ya bazı feribot seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı 70 kilometreyi bulması beklenen poyraz nedeniyle yarın Gökçeada- Kabatepe hattındaki tüm seferler iptal edildi. Yarın Bozcaada- Geyikli hattında ise Geyikli'den 07.15 ve 10.00 saatlerindeki, Bozcaada'dan da 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Güney Marmara hattında tüm seferler iptal

Marmara Denizi'nde de saatte 70 kilometre hızla esmesi beklenen poyraz nedeniyle Güney Marmara'daki adalara feribot seferleri iptal edildi. Gestaş firması yetkilileri, Güney Marmara hattındaki Erdek, Avşa, Marmara, Balıklı, Ekinlik adalarına yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. (DHA)