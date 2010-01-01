Yeni yılın ilk faciası Kaymak ailesini öldürdü

T24- ORDU’nun Ünye İlçesi’ne bğlı Yeniköy'de ahşap bir evde çıkan yangında aynı aileden 5 kişi yanarak öldü, 3 kişi de son anda kurtuldu. Yangında 3 ambar ile 1 de samanlık kül oldu.



Yeniköy’de gece saat 03.30 sıralarında İsmail Kaymak’a (75) ait tek katlı ahşap evde, iddialara göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yeni yılı birlikte kutlayan aileyi uykuda yakalayan yangında İsmail Kaymak, gelini Türkan Kaymak (43) ile torunları Adem Kaymak (4), Leyla Kaymak (11) ve Nazlı Kaymak (10) yanarak can verdi.



Evde bulunan İsmail Kaymak (22), Ayşe Kaymak (17) ve Yusuf Kaymak (15) ise son anda kendilerini alevler içinde kalan evden dışarıya atarak kurtuldu. Bu sırada köylüler de yangını söndürmeye çalıştı.



Ünye’den ve Tekkiraz Beldesi’nden gelen itfaiye araçlarının katılımıyla yangın sabahın ilk ışıklarına doğru söndürüldü. Ancak, evle birlikte 3 ambar ve 1 samanlık tamamen kül oldu. Yanan evi söndürmeye çalışan ve içeride kalanları kurtarmak için mücadele eden İsmail Kaymak’ın kardeşi Mevlüt Kaymak ise el ve ayaklarından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Yangın ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği ve Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelerek inceleme yaptığı açıklandı. Yangında babasını, eşini ve 3 çocuğunu kaybeden 45 yaşındaki Mehmet Kaymak’ın ise Ankara’da çalıştığı için evde bulunmadığı belirtildi.