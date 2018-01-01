Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

2018 yılına girilmesinin ardından hastanelerde, yeni yılın ilk bebekleri de dünyaya gözlerini açtı.

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olma özelliği taşıyan Mersin Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.

Merkez Toroslar ilçesindeki Şehir Hastanesi'ne 23.10'da başvuran Süleyman-Hülya Dündar çiftinin, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla bir erkek çocukları oldu.

İsmini Mehmet Emin koydukları 3 kilo 400 gram ağırlığındaki bebek, hastanenin ve yeni yılın ilk bebeği oldu.

Anne Hülya Dündar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeği ocak ayının ilk haftası beklediklerini ancak yeni yılın ilk bebeği olması nedeniyle büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Hastane görevlilerine teşekkür eden Dündar, "Yeni yılın ilk bebeği bizim bebeğimiz oldu. Çok heyecanlandım. Ben sezaryen istiyordum ancak sağ olsun görevliler normal doğuma ikna ettiler ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdim. İlk bebeğim yeni yılın ilk çocuğu oldu." dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçaçı da yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti.

Siirt'te yeni yılın ilk bebeği

Siirt'te 2018 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Siirt Devlet Hastanesinde Çayan ve Yakup Ay çiftçinin 2'nci çocuğu, saat 00.01'de dünyaya gözünü açtı.

Sezaryenle 3 kilo 160 gram bir kız bebek dünyaya getiren Çayan Ay, yeni yılda bir kez daha anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Henüz ismi konulmayan bebeğe ilk hediyesi, Siirt Belediyesi Özel Kalem Müdürü Yasin Güney tarafından verildi.