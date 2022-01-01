Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya "merhaba" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022’de dünyaya gelen ilk bebekleri ziyaret ederek ailelerini tebrik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022’ye Üsküdar’da bulunan 112 Acil Anadolu Komuta Merkezi’ndeki görevli sağlık çalışanlarıyla birlikte girdi. Burada görevli sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Bakan Koca, 112 telsizinden anons yaparak bölgelerinde ve istasyonlarında görevli olan diğer sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutladığı bir konuşma gerçekleştirdi.

“Vaka sayısının bu kadar yüksek olmasına rağmen hastane yükümüzün daha düşük olduğunu görmemiz sevindirici”

112 telsizinden sağlık çalışanlarına Yeni Yıl konuşması yapan Bakan Fahrettin Koca şunları söyledi:

“İstanbul Anadolu 112 komuta merkezinden tüm istasyonlara sesleniyorum. Beni sesimden tanıdığınızı düşünüyorum. Siz değerli 112 çalışanlarımızla birlikte tüm sağlık çalışanlarımıza mutlu yıllar ve iyi mesailer diliyorum. 2022 yılının mutlu, huzurlu ve güvenli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Özellikle sağlık çalışanları olarak son 2 yılı zorlu bir dönem olarak geçirdik. Başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız insanüstü bir gayretle çalıştılar ve bu fedakârlığa milletimiz şahit oldu. Türkiye’nin önerisi ile 2021 yılı sağlık çalışanları yılı ilan edildi. Her yıl ve her gün, gelecek günlerin daha sağlıklı ve huzurla ve güvenle geçirilmesi için yoğun çaba gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Özellikle bugün İstanbul’dan yeni yıla girmenin bir anlamı var. Bildiğiniz gibi son dönemde Omikron varyantı ile ilgili yoğun bir gündem var. İstanbul’da 5 katına çıkan bir vaka sayısına şahitiz. Bugün bütün başhekim arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık ve alınabilecek tedbirleri konuştuk.

Vaka sayısının bu kadar yüksek olmasına rağmen şu anda hastane yükümüzün aynı oranda olmayıp hatta daha düşük olduğunu görmemiz sevindirici. Özellikle yeni dönemde vatandaşlarımızın kişisel tedbirlere daha çok önem vermesini istiyoruz. Yeni yılın sağlık çalışanlarımız açısından daha huzurlu ve daha güvenli hasta hekim açısından daha verimli bir yıl olmasını diliyorum. Özellikle bu dönemde hekimliğin ve sağlık çalışanlarının saygınlığının daha da artması için çalışacağımızı vurgulamak istiyorum. Hepinize mutlu, huzurlu, güvenli ve daha az yorucu bir yıl diliyorum.”

Koca, yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti

Bakan Koca aynı zamanda 2022’de doğan ilk Bebek Umut Eliz Şengör’ün anne ve babasıyla da videolu bağlantı yöntemiyle görüştü. Bakan Koca, Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görüntülü bağlanarak, kız bebek sahibi olan Aysun Şengör ve Haşim Şengör çiftini tebrik etti. Bakan Koca pandemi nedeniyle aileyi yanlarına gidemeyerek ziyaret edemediğini belirten Bakan Koca, “Gözünüz aydın. Anneyi babayı tebrik ediyorum. Kusura bakmayın bu heyecanınızı yanınıza gelerek bebeği görerek yaşamak isterdim. Ama bildiğiniz gibi pandemi devam ediyor. Özellikle son bir haftadan bu yana yeni varyantın etkisiyle de bulaşın yüksek olduğunu biliyoruz. O nedenle de teknolojinin bu marifetinden faydalanarak tebrik ediyoruz sizi” dedi. Bakan koca aileden ve doktordan yeni doğan bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi de aldı.

Bakan Yanık, Ankara’da yılın ilk bebeğini ziyaret etti

Ankara’da yeni yılın ilk bebeği, Ankara Şehir Hastanesi’nde dünyaya geldi. Emine ve Osman Çavdar çiftinin, henüz ismini vermedikleri üçüncü çocukları doğdu. 3 kilo 400 gram ağırlığında doğan bebeğin 13 yaşında ablası ve 11 yaşında ağabeyi olduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Şehir Hastanesi’ne gelerek bebek ve ailesini ziyaret etti. Miniğe bir adet Cumhuriyet altını hediye eden Bakan Yanık, anne ve babayı tebrik edip bebeğe hayırlı, uzun ömürler diledi.

"Güzelliği ziyaret etmekten çok heyecanlıyım"

Bakan Yanık, anne ve baba kadar olmasa da çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu kadar keyifle uyuyan bir güzellikle karşılaşmak çok hoş. Herkese iyi yıllar diliyorum. İnşallah 2022 hem ülkemize hem dünyaya, bütün insanlığa mutluluk, huzur, barış, sağlık, pandemiden kurtulduğumuz güzel günleri yaşadığımız bir yıl olur. Bakanlığımızın geleneği, yeni yılı ilk doğan bebekle karşılıyoruz. Doğum bir hayata başlangıç olduğu kadar umudu da ifade eden bir süreçtir. Bizler hayatı bir emanet olarak alan, emanet olarak yaşayan, o yüzden de üzerine titreyen, ihtimam gösteren insanlarız. Böyle bir güzelliği de gerçi henüz ismi yokmuş ama ziyaret etmekten hem çok heyecanlıyım hem de çok hoş bir mutluluk oldu" diye konuştu.

Bebeğin babası fayans ustası Osman Çavdar, ilk iki çocuğunun doğumunda eşinin yanında olmadığını belirterek, "Büyük kızım 13 yaşında, oğlum 11 yaşında. İlkinde vatani görevimi yapıyordum. İkincisinde işim gereği gurbetteydik, göremedim onu da" dedi.

Malatya

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Elif (23) ve Hamit Gürbüz (27) çiftinin Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya gelen erkek bebekleri oldu. Saat 00.05'te 3 kilo 450 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğe Furkan ismi verildi. Furkan bebeği kucağına almanın sevincini yaşayan anne Elif Gürbüz, 2022 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Fatma Nur Ceylan ise yeni yılın ilk bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu ifade etti.

Malatya'daki Yaren (40) ve Arif Kılıç (43) çiftinin de saat 00.09'da kız bebekleri dünyaya geldi. Çift, 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe 'Zeynep Gül' ismini verdi.

Elazığ

Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Ömer Asaf ve Esra dünyaya gelirken, il protokolü ziyaret ederek altın taktı. Ailelerden biri çocuklarına valinin, diğeri ise valinin kızının ismini verdi.

Kırıkkale

2022 yılına girilmesinin ardından yeni yılın ilk bebeği, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde dünyaya gözünü açtı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni yılın ilk bebeği Deniz Kağan’a altın taktı.

Ordu'da 2022'nin ilk dakikalarında kız bebek 'Masal Duru' ile erkek bebek 'Yaşar Aras' dünyaya geldi. Doğumhane önünde heyecanla bekleyen aileler, kulaklarını ameliyathanenin kapısına dayayarak sesleri dinledi.

Altınordu ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde yaşayan Eda Nur Aynur, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde yakınları tarafından Ordu Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. İlk çocuğuna hamile olan anne Aynur, yeni yılın ilk dakikalarında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Aile bebeğe 'Masal Duru' ismini verdi. 'Masal Duru' bebeğin doğumundan 10 dakika sonra ise Murat ve Tuğçe Erol çiftinin ikinci çocukları 'Yaşar Aras' bebek hayata gözlerini açtı.

İlk bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan baba Ersin Aynur, cerrahi yoğun bakım doğum salonu ameliyathanesi önünde heyecanla bekledi. Baba Aynur, doğum sırasında kulağını ameliyathanenin kapısına dayayarak, sesleri dinledi. Müjdeli haberi alan baba, gözyaşlarına hâkim olamadı.

“Uzun yıllardır hayalimde bir kız çocuğu vardı”

Ersin Aynur, çocuğunun 2022 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "Anlatılmaz yaşanır sözünün tam yeri ve zamanıdır. Uzun yıllardan beri hayalimde bir kız çocuğu vardı. Bunu gerçekleştirdik. Böyle bir güne, zamana denk geleceğini hiç tahmin etmezdim. Bu mutluluğun tarifi anlatılmaz" dedi.

Masal Duru'nun annesi Eda Nur Aynur ise "Çok güzel bir duygu. Allah, olmayan herkese nasip etsin. Çok heyecanlıyım. Bu yılın ilk mucizesi oldu" diye konuştu.

“Çok güzel bir duygu”

Tuğçe Erol, ikinci çocuğunu kucağına aldığını kaydederek, "Çok güzel bir duygu. Allah'ım herkese nasip etsin inşallah. İkinci oğlumuzu da sağ salim kucağımıza aldık" ifadelerinde bulundu.