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YENİ YILIN İLK BEBEĞİ "ESİLA BEBEK" OLDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)  2018 yılının ilk bebeği Esila bebek oldu

01 Ocak 2018 03:38

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) 
2018 yılının ilk bebeği Esila bebek oldu. Yeni yılın ilk dakikalarında ilk doğum haberi İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araşturma Hastanesi\'nden geldi. Baba Kamuran Düner ve anne Yonca Düner\'in ilk bebekleri \"Elisa\" iki kilogram 970 gram ve 49 cm boyunda sağlıklı olarak dünyaya geldi. Aileyi ilk tebrik eden İstanbul Valisi Vasip Şahin ve  eşi Şeyma Şahin oldu. Şeyma Şahin de Elisa bebeğe altın taktı. 

Görüntü dökümü:
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-Vali Şahin ve eşinin hastaneye gelişi
-Bebeğin görüntüsü
-Vali Şahin\'in konuşması
-Bebeğe altın takılması
-Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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