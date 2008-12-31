Yeni yılda sigarayı bırakın

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bağımlılık Programı Sorumlusu Prof. Dr. İlhan Yargıç, yeni yıl ve yeni başlangıçların sigaradan kurtulmak

isteyenler için önemli bir motivasyon olduğunu bildirdi.



Prof. Dr. Yargıç, birçok insanın yeni yılla birlikte, "kilo vermek, para biriktirmek veya spor yapmak" gibi kararlar aldığını belirterek, sigara tiryakileri için bu kararlardan birinin her zaman "yeni yılda sigarayı bırakmak" olduğunu kaydetti.



Bu kararın genellikle yeni yılın ilk günlerinde unutulduğuna dikkati çeken Yargıç, bunun da sigarayı bırakmanın sanıldığı kadar kolay olmamasından kaynaklandığını söyledi.



Yargıç, insanın kendini hazırlaması ve yeni yılda bunu başarmak üzere profesyonel destek almasının, sigarayı bırakmada başarı şansını yükselttiğini, hiçbir yardım almadan bırakan kişiler de bulunduğunu ancak defalarca denediği halde başaramayanların mutlaka profesyonel yardım almaları gerektiğini kaydetti.



"Ağır bağımlı" olanların tıbbi destek almadan sigarayı bırakmalarının zor olduğuna işaret eden Prof. Dr. İlhan Yargıç, sabah kalktıktan sonra yarım saat içinde ve günde 1 paketin üzerinde sigara içmenin "ağır bağımlılık" belirtileri olduğunu vurguladı.



İlhan Yargıç, "Bu durumdaki kişilerin tıbbi bir destek almadan bırakmaları daha zordur. Profesyonel yardım içinde danışmanlık, davranışsal terapiler ve uygun ilaç tedavileri yer alır" diye konuştu.



Araştırmaların, sigara bağımlılarının yüzde 70'inden fazlasının aslında sigarayı bırakmak istediğini ifade eden Yargıç, şu görüşleri dile getirdi:



"Sigaradan kurtulmak isteyen bağımlılar için yeni yıl ve yeni başlangıçlar, gerçekten önemli bir motivasyon. Ancak yeni yılda sigarayı bırakma kararı vermek kadar önemli olan, bu kararı sürdürebilmek için kendini hazırlamak ve gerekiyorsa destek almaktır. Çünkü sigara bırakma, zor bir süreci beraberinde getirir. Bunun nedeni, sigara içmenin hem psikolojik hem fiziksel bir bağımlılık olmasıdır."



Kronik ve nüksetici bir hastalık



Prof. Dr. İlhan Yargıç, sigara kullanımının, "nikotine karşı fiziksel ve psikolojik bağımlılığa neden olan kronik ve nüksetici bir hastalık olduğunu" belirterek, tiryakilerin sigarayı bıraktıklarında yeniden içmek için şiddetli bir arzu ve yoksunluk belirtileri gösterdiklerini söyledi.



Yargıç, sigara bırakıldığında nikotin yoksunluğuna bağlı olarak uyku bozukluğu, asabiyet, depresyon, huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğu gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğine dikkati çekerek, sigarayı bırakma tedavisinde bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerin kullanılmasının çok önemli olduğunu bildirdi.



Sigarayı bırakmaya çalışanların, bunu başaramamalarının ardında sıkça yapılan hataların da bulunduğunu vurgulayan Yargıç, "Sigarayı az içme, bir tane içmekle bir şey olmayacağı, sigarayı bırakmayı başaramayacağı ve light sigara içme yanılgıları. Bu yanılgılar, insanın sigarayı bırakamaması yönünde çok olumsuz etkenlerdir" görüşünü dile getirdi.



(AA)

