Yeni yılda öğrencilere pasaport harcı yok

Yeni yılla birlikte vatandaşları yakından ilgilendiren birçok uygulama hayata geçirilecek. Yeni yılla birlikte yavaş yavaş uygulanmaya başlanacak yeni düzenlemelerin bazıları yurttaşların yaşamını kolaylaştıracak bazıları ise cebini yakacak. 2016'da pasaport harcı öğrenciler için ücretsiz hale gelecek.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre; 2016 yılında devreye girecek yeni uygulamaların içinden öğrenciler için bir de müjde çıktı. Yeni yılda pasaport harçlarının fiyatları artarken öğrencilerin pasaport harçları tamamen kaldırılacak.

2016 yılında yaşama geçirilecek bazı düzenlemelerin büyük tartışma yaratması bekleniyor. İşte yeni yılın yenilikleri:

Stajyer şoför

Ocak 2016 tarihi itibariyle ilk defa ehliyet belgesi alacak tüm adaylar, stajyer sürücü kabul edilecek. Stajyer ehliyet uygulamasında sürücü, 2 sene boyunca 75 ceza puanına ulaşırsa, ehliyetine el koyulacak ve psikolojik durumunun tespiti için psikoteknik testine girecek. Psiko- teknik belgesi aldıktan sonra sürücü kursuna başvurarak tekrar ehliyet alması gerekecek.

Pasaporta zam

1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 154.70 liradan 163.33 liraya çıkacak. Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesi ve alınmamasının cezası 211.16 liraya çıkacak. Öğrencilere pasaport harç ücretlerinin tamamen kaldırılacak. Ocak ayı itibariyle bu uygulamalar devreye girecek

Yeni çipli kimlik

İçişleri Bakanlığının yeni kimlik kartlarına yönelik çalışması sürüyor. Kimliklerin dağıtımına yeni yılda başlanacak. Kartların dağıtımı ilk olarak Kırıkkale’de yapılacak. Yeni kimlik kartları, taklit, tahrif ve sahteciliğe imkan vermeyen üst düzey güvenlik unsurlarını içerecek. 1 GB’ye kadar veri depolayabilecek akıllı kartlarda parmak, damar ve avuçiçi izi gibi kişiye özel bilgiler yer alacak.

Muhtarlar evlendirecek

Muhtarlara evlendirme yetkisi verilecek. Uygulamayla mahalleye dönüştürülen ve şehirlerden uzak olan köylerde bu uygulama hayata geçecek.

Dolmuşlarda akbil

2016 yılında minibüs ve taksi dolmuşların yüzde 100’ünde İstanbul Kart kullanılması hedefleniyor. Toplu taşıma hizmetlerinin yanı sıra taksilere de yeni uygulamalar geliyor. Taksi yönetim merkezine dahil edilen taksi oranının 2016 yılı için yüzde 25 olması amaçlanıyor.