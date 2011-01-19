Yeni yılda kilonuzu koruyun!

T24 - 2011`in ilk günlerinde hayatınızı ve beslenme şeklinizi yendiden gözden geçirin ve kışın soğuk günlerinde kilonuzu korumak için önerilerimize bir göz atın.

Milliyet gazetesinin haberine göre; dengeli beslenme ve düzenli spor ile sağlıklı bir yıl geçirebilir ve yaz dönemi öncesi kilonuzu koruyabilirsiniz. Önemli olan aç kalmak değil, herşeyi dozunda ve doğru bir şekilde yemek. Yeni yılda kilo kontrolünüzü sağlamak için yapmanız gereken şeyler aslında çok basit.

İlk olarak yemek düzeninizi sağlamalısınız. Azar azar ama sık sık yemelisiniz. Bu da bir diğer deyişle ara öğünleri atlamamanız demek. İş hayatınız yoğun olabilir ama sağlığınız için bu önemli noktaya dikkat etmeli ve tüm ana öğünler arasında birer ara öğün yemelisiniz. Bu sayede kan şekeri seviyeniz yerlerde sürünmeyecek ve ana öğünlerde çok acıkıp yemeğe saldırmayacaksınız.

Bir diğer kilit nokta ise su tüketimi. Günde ortalama 2 - 2,5 litre su içmelisiniz.

Uyandıktan sonra bir saat içinde kahvaltı etmeye de dikkat edin, bu sayede metebolizma hızınızın düşmesine engel olabilirsiniz.

Yağ, şeker, un gibi ürünleri aşırı tüketmeyin.

Ara öğünlerinizde diyet büsküviler yerine meyve ve sebzeleri tercih edin.

Yemeklerinizde porsyonlarınızı küçük tutun.

Yemek yerken sadece yemeğe konsantre olun ve yemekle beraber televizyon karşısına oturmak gibi bir hataya düşmeyin. Televizyon izlerken ölçüyü kaçırabilirsiniz.

Beyaz ekmek yerine buğday-çavdar tercih edin. Aynı şekilde normal makarna yerine kepekli makarna tercih etmeniz acıkma sürecinizi geciktirecek ve gereksiz kilo alımlarını önleyecektir.

Yemeklere koyduğunuz yağı, tuzu ve şekeri azaltarak gereksiz kalori alımlarını azaltmış olun.

Yavaş yavaş yemeye dikkat edin. Doyduğunuzun sinyali beyninize ortalama 20 dakika içinde ulaşacağından hızlı bir şekilde yenilen yemeklerin sonunda çok daha fazla yemiş olursunuz.

Yediğiniz yemeklerin listesini tutun. Bu sayede her gün ne kadar yediğinizi net bir şekilde görebilir, fazla kaçırdığınız günleri daha rahat farkedebilirsiniz.

Arada bir kaçamak yapıp çikolata yemek istediğinizde kalorisi az olan bir adet bitter madlen çikolata tercih edin.

Ve daha aktif olun. Her gün yürüyüş yapmaya çalışın. Kilo vermek için ise nabzınızı sabit tutarak (yürüyüş bandında 5 veya 5.5 yürüme hızı) en az 45-50 dakikalık yürüyüşler yapın.