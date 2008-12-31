Yeni yılda kabahat işlemeyin!

Kabahatler Kanunu kapsamına giren idari para cezaları yılbaşından itibaren artırıldı. Böylece, yılbaşından itibaren dilencilik yapan, içilmesi yasak olan yerlerde sigara içenler ile görünür bir şekilde silah taşıyanlar 69 YTL idari para cezası ödeyecek.



Toplum düzenini, genel ahlakı, sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla çıkarılan Kabahatler Kanunu kapsamına giren idari para cezaları, Maliye Bakanlığının yüzde 12 oranındaki yeniden değerleme oranı çerçevesinde yılbaşından itibaren arttırıldı.



Buna göre, sarhoş olarak başkalarının huzurunu bozan, gürültü çıkaran, mal ve hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden, kaldırımları işgal eden, dilencilik yapan, sigara içilmesi yasak olan yerlerde tütün mamullerini tüketen ve kimlik bildirmeyenlere 69 YTL idari para cezası verilecek.



Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişilere de yine 69 YTL ceza kesilecek.



Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında kesim yapanlar, hayvan atıklarını sokağa bırakanlar, kullanılmaz hale gelen ev eşyalarını bunların toplanmasına ilişkin belirlenen gün dışında sokağa yada kamuya ait yerlere atanlar 69 YTL ceza ödeyecek.



Kullanılmaz hale gelen motorlu kara ve deniz nakil araçlarını sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan kişilere 353 YTL, evsel atık ve artıkların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişilere ise 25 YTL idari para cezası uygulanacak.



İnşaat atık ve artıklarını depolanma alanları dışına atan kişilere 140 ile 4 bin 261 YTL, tüzel kişilere ise 140 ile 7 bin 105 YTL, yemek pişirme ve servis yerlerinde çevre kirliliğine neden olunması halinde ise işletmelere 708 YTL ile 7 bin 105 YTL arasında ceza kesilecek.



Kumar oynayanlar ile kolluk güçlerinin emirlerine aykırı davranan kişilerden ise 140 YTL ceza alınacak.



Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan işletmelere bin 420 ile 7 bin 105, kaldırımlara izni olmaksızın inşaat malzemesi yığan kişiler de 140 ile 708 YTL arasında idari para cezası verilecek.



Meydanlara, parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan tüzel kişiler ile toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilen kişilere de 140 ile 4 bin 261 YTL arasında para cezası kesilecek.



