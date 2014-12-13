Yeni yılda İstanbul sokaklarını kim süpürecek?

İstanbul Belediyesi sokak süpürme işi için ihale düzenledi. İhaleye sadece kendi firması İSTAÇ katıldı ve kazandı. Belediyenin kendi kendine iş verdiğini belirten Kamu İhale Kurumu (KİK) ihaleyi iptal etti. Sorun 20 günde çözülmezse İstanbul’un süpürülmesi tehlikeye girecek.

İstanbul’un sokaklarını süpürme işi 1 Ocak’tan itibaren sahipsiz kalacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2017 yılları arasında kentin süpürülmesi için açtığı ihaleye tek teklifi yine belediyenin şirketi olan İSTAÇ verdi ve kazandı. Kamu İhale Kurulu ihaleyi iptal edince; yılbaşı itibariyle İstanbul sokaklarını süpürme işi sahipsiz kaldı.

Kendi firmasına işi veriyor

Hacer Boyacıoğlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, 27 Ekim’de yapılan “İstanbul Geneli Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların, Geçitlerin süpürülmesi, yıkanması ve çıkan atıkların taşınması hizmet ihalesi”, Kasım ayı sonunda da iptal edildi. Kamu İhale Kurulu’nun iki üyesi ise, ihaleyle ilgili olarak dikkat çekici itirazlarda bulundu. Kurul üyeleri Ali Kemal Akkoç ve Mehmet Aksoy’un ihalenin iptal edilmesi kararıyla ilgili yazdığı ek gerekçede, ihale için 12 adet ihale dokümanı satıldığı ancak sadece bir isteklinin teklif verdiği belirtildi. Söz konusu ihaleye teklif veren firmanın yine belediyenin şirketi olan İstanbul Çev. Yön. San. ve Tic. AŞ (İSTAÇ) olduğu ve ihaleyi de 329 milyon TL ile kazandığı belirtilen ek gerekçede şu görüşler söylendi:

Kanuni düzenleme yapılsın

“Bir yandan devleti küçültme politikaları uygulanırken, diğer yandan ticari hayatın neredeyse tüm alanlarında faaliyet gösteren belediye şirketleri mevcuttur. Bu alanların mahalli müşterek ihtiyaçlara yönelik alanlar olduğu söylenebilir ise de, özel teşebbüsün iş imkanlarının kamu kaynağı kullanan şirketler nedeniyle azaldığı da bir gerçektir. Ayrıca belediyeler kamu hizmetini yerine getirmek için hizmet alımı yoluna giderken, bu amaçla ayrı şirket kurmalarının mantıki bir gerekçesi de bulunmamaktadır.

İhalenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kurduğu şirketine verilmesinin fiili olarak ihaleyi yapan idare ile ihaleyi alan şirketin sahibinin aynı olduğu gerçeği yönünden ve ihaleye katılımın az olması hususları açısından (saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, kaynakların verimli kullanılması) değerlerine aykırılık taşıdığı değerlendirilmektedir. Bu nedenle bu hususların yapılacak kanuni düzenlemelerde de dikkate alınması için Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa bildirimde bulunulması uygun olacaktır.”

Şu anda İSTAÇ süpürüyor

Kamu İhale Kurumu kayıtlarına göre, 2013-2014 döneminde “İstanbul geneli ana arterlerin, yolların, meydanların, geçitlerin süpürülmesi, yıkanması ve çıkan artıkların taşınması işi” için açılan ihaleyi yine belediyeye ait olan İSTAÇ firması kazandı. Ancak kayıtlar aynı nitelikteki işin, 2013-2014 döneminde çok daha düşük bir bedelle yapıldığını gösteriyor. Buna göre o dönemde İSTAÇ’la imzalanan sözleşmenin bedeli 73 milyon 953 bin 93 TL olmuş.