Yeni yılda hangi vergi için ne kadar ödenecek?

Yeni yılda birçok vergide artış olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre, vergiler 997 lira ile 22,716 lira arasında değişecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları 2016 yılında yeniden değerleme oranı olan yüzde 5.58 oranında artırılarak uygulanacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yeni MTV tarifesinde, 1-3 yaş arası 1,300–1,600 cm3 arasında motor hacmine sahip binek araçlar 997 TL, 1,600–1,800 cm3 arasında motor hacmine sahip binek araçlar 1,760 TL, 1,800–2,000 cm3 arası motor hacmine sahip binek araçlar için 2,772 TL MTV ödeneceği belirtildi.

Tarifede, 1-3 yaş arasında 4,001 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip binek araçlar 22,716 TL ile en yüksek MTV tutarını öderken, 1,300 cm3 ve daha aşağı motor hacmine sahip 16 yaş ve üzeri model binek araç sahipleri de 66 TL ile en az MTV tutarı ödeyecekler.



Diğer vergiler de artırıldı

Gelir, veraset ve intikal, damga, emlak vergisi ile harçlar kanununda öngörülen vergi, maktu vergi ve harçlar 2016 yılında uygulanmak üzere artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğlere göre, gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 için 12,600 TL'ye kadar yüzde 15, 30,000 TL'nin 12,600 TL'si için 1.890 TL, fazlası yüzde 20, 69,000 TL'nin 30,000 TL'si için 5,370 TL, (ücret gelirlerinde 110,000 TL'nin 30.000 TL'si için 5,370 TL), fazlası yüzde 27, 69,000 TL'den fazlasının 69,000 TL'si için 15,900 TL, (ücret gelirlerinde 110,000 TL'den fazlasının 110,000 TL'si için 26,970 TL), fazlası yüzde 35 şeklinde yeniden düzenlendi.

Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere; 1 numaralı bent için 88,000 TL ve 126,000 TL, 2 numaralı bent için 42,000 TL, 3 numaralı bent için 88,000 TL, olarak tespit edildi.

Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11,000 TL, arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 24,000 TL, mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 3,800 TL, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı ise 1,580 TL olarak belirlendi.

Veraset ve intikal vergisi

Yeni yıldan itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi; veraset yoluyla intikallerde ve ivasız intikallerde sırasıyla; ilk 210,000 TL için yüzde 1 ve yüzde 10, sonra gelen 500,000 TL için yüzde 3 ve yüzde 15, sonra gelen 1.1 milyon TL için yüzde 5 ve yüzde 20, sonra gelen 2 milyon TL için yüzde 7 ve yüzde 25, matrahın 3.8 milyon TL'yi aşan bölümü için ise yüzde 10 ve yüzde 30 olarak uygulanacak.

Emlak vergisi yüzde 2.79 oranında artırıldı

Emlak vergisi mükellefi olanların 2016 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı, emlağın 2015 yılı değerine, yeniden değerleme oranı olan yüzde 5.58'in ikiye bölünerek bulunan yüzde 2.79 oranı uygulanmak suretiyle yapılacak.

Tebliğler kapsamında damga vergisi ve harçlar kanunda yer alan vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı nispetinde yüzde 5.58 artırılacak.