Yeni yılda dudaklar renkli, saçlar taçlı

Yaptığı makyajla birçok ünlü kadını ve mankeni bambaşka biri haline getiren Nur Toktay saç aksesuarlarını ve 2009 makyajının sırlarını anlattı.



Kriz bir tek kozmetik sektörünü vurmaz diyen ünlülerin makyözü Nur Toktay 2009’da makyajın parlak bir yıl yaşayacağını söylüyor. Kadınların kendilerini iyi hissetmek için kozmetik alışverişinden vazgeçmeyeceğini anlatan Toktay “Kendiniz kötü hissetiğinizde yapacağınız ilk şey güzelleşmeye çalışmaktır. Ya da alışveriş yapmak istersiniz, bir şeyler almak istediğinizde hemen araba alamazsınız, çamaşır makinenizi değiştiremezsiniz ama bir ruj alabilirsiniz. Hatta kullanmayacak olsanız bile alırsınız” diyor.



2009 senesinde makyajda belirgin renklerin yılı olacağını söyleyen Nur Toktay özellikle dudaklarda mürdüm, koyu kırmızı, koyu kahverengi gibi renklerin 30’lu yılları hatırlatacağını söylüyor. İnce dudaklı kadınların da koyu renk ruj sürmekten çekinmeyeceği 2009’da, göz makyajı da oldukça hareketli.



Makyajı seviyoruz ama bilmiyoruz



Türkiye’de kadınların makyaj yapmayı çok sevdiğini ve frapan renkleri tercih edenlerin azımsanmayacak kadar fazla olduğunun altını çizen Toktay makyaj hatalarının da bir o kadar fazla olduğunu hatırlatıyor. En sık yapılan hatalardan birinin allık sürerken yaşantığını söyleyen Toktay “Kan dolaşımı gereği sadece elmacık kemiklerinin üzeri daha pempe olur. Ancak kadınlar allık fırçasını allığa bolca bulayıp bütün yüzüne sert bir şekilde sürüyor. Türkiye’de birçok kadının allık fırçasının şekli bir süre sonra bozulur. Halbuki allıktan az bir şekilde alıp, hatta fırçayı silkeleyip fazlalığın gitmesi sağlanmalı. Sonra da hafifçe yanaklara sürülmeli” diyor.



Ruju fırçayla sürün



Toktay ruj sürmenin püf noktasını ise şöyle anlatıyor: “Önce kalemle dudak kenarları hafif bir şekilde belirginleştirilmeli ardından ruj, fırça yardımıyla sürülmeli. Kalemle ruj birbirine yedirilmeli.” Toktay makyaj yapmaktan hoşlanmayanlar için ise sadece kirpiklere sürülecek bir maskara sayesinde yüzün derinlik kazanacağını ve daha canlı bir ifade kazanacağını söylüyor.

Ebru Akel’in makyajı çok güzel oluyor



Bazı yüzlere makyajın daha fazla yakıştığını hatırlattığımız Nur Toktay, “makyajı taşımanın” bazı kuralları olduğunu söylüyor. Üçgen ve küçük yüzlülerde makyajın her zaman daha iyi durduğunu söyleyen Toktay, Ebru Akel’i örnek veriyor. Akel’in gerek yüz şekli gerekse göz yapısı nedeniyle makyajı çok iyi taşıdığını söyleyen Toktay “Siren Ertan ve Ece Sükan için de aynı şey geçerli. Bir de makyajın çirkinleştirdiği kadınlar var. Mesela Duygu Dikmenoğlu... Onun yüzü öyle bir yüz ki o makyajla çirkinleşenler grubuna giriyor. Kendi yüzünün güzelliği makyajı kaldırmıyor. Ona çocuksu, masum bir makyaj yapmak gerekiyor. Tuba Ünsal da öyle.”



Beyaz ten yine moda



Dudaklarına koyu renk sürmek istemeyenlerin ise mutlaka gözlerde belirgin hatlar yaratması gerektiğini söyleyen Toktay, “Özellikle eye-liner uzun yılardır olmadığı kadar çok kullanılacak. Gözlerin üzerine kalın bir hat şeklinde sürülen eye-liner da 60’lı yılların makyaj stilini hatırlatacak. Far sürülecekse mutlaka gölge yapılmalı” diyor.



Beyaz tenli olma modasının son birkaç yıldır sürdürdüğü hakimiyetine devam edeceğini vurgulayan Toktay bunun nedenini şöyle anlatıyor: “Beyaz tende renkler kendini daha güzel gösteriyor. Mesela pembe bir allık beyaz tende çok güzel duruyor. Çünkü kendini gösteriyor. Ama esmer tenlerde de kırmızı tonlarda parlak rujlar çok gözalıcı oluyor.”



Ünlüler kafayı onun aksesuarlarına taktı



Yeni yıla yeni saçlarla girmek istiyor ama saçlarınızın rengi ve şekliyle oynamak istemiyorsanız saç aksesuarları, sınırsız bir hayal gücünün kapılarını aralıyor. Nur Toktay, Los Angeles’taki makyaj eğitimi sırasında birbirinden çılgın saç aksesuarlarıyla tanışmış.



Makyajı tamamlayıcı bir unsur olarak gördüğü saç aksesuarlarının yapımını öğrenen ve elinde bir valiz dolusu malzemeyle İstanbul’a dönen Toktay, yaptıklarını modacı arkadaşlarıyla paylaşmış. Çok beğenilen aksesuarların nâmı Ece Sükan’ın kulağına gitmiş. Nişantaşı’ndaki mağazasında bu saç aksesuarlarını satmak isteyen Ece Sükan gibi daha sonra Betina Hakko da Nişantaşı’ndaki mağazasında saç aksesuarlarını satmaya başlamış.



Aksesuarların gördüğü ilgi bunlarla kalmamış, modacı Siren Ertan hazırladığı Gold Koleksiyonu için Toktay’ın kapısını çalmış. Gold Koleksiyonu’nu sunarken Toktay’ın hazırlayacağı saç aksesuarlarından da yararlanmak istediğini söyleyen Siren Ertan’ın bu teklifini sevinçle kabul etmiş Toktay. Tanıtımını Çağla Şikel’in yaptığı koleksiyonunda saç aksesuarları da yine Çağla Şikel’in saçlarındaki yerini almış.



Tasarımlarında kuş, böcek, dantel, kalp hatta meyve objelerine bile yer Toktay’ın aksesuarlarını alanlar arasında Nil Karaibrahimgil, Tuba Ünsal, Eda Taşpınar, Ayşe Tolga, Zeynep Ekşioğlu gibi isimler bulunuyor.



Bülent Ersoy’un tarzı bu



“Bülent Ersoy’un makyajı da bir tarz demek ki... O kendini öyle iyi hissediyor, o makyaj onunla bütünleşmiş bir şey. O öyle güzel. Bence de güzel... İnsan kendini nasıl güzel hissediyorsa odur” diyor.



