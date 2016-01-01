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Yeni yılda alkol ve sigaraya zam

Elektrik fiyatları da yüzde 6,8 oranında zamlandı

Resim: Simon Khachadourian

01 Ocak 2016 15:17

Türkiye yeni yıla elektrik zammıyla girerken alkol ve sigara vergileri zamlandı.

Resmi gazetede yayınlanan karara göre; biranın asgari maktu vergi tutarı 18 kuruş artışla bir lira 3 kuruş oldu .

Rakının 2 litre için alınan asgari maktu vergi tutarı da 23 lira artırılarak 130 lira 68 kuruşa yükseldi.

Cin ve votka için vergi tutarı 134 lira 3 kuruş olurken, likörün vergisi de 150 lira 71 kuruşa yükseldi .

Sigara ve tütün ürünlerinde ise hem asgari maktu vergi hem de maktu vergi tutarları artırıldı.

Cep telefonlarından ilk satışta alınan vergi tutarı da 120 liradan 160 liraya çıktı.

Enerji piyasası düzenleme kurumu da elektrik fiyatlarını yüzde 6,8 oranında artırdı.

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