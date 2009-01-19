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Politika

Yeni yılda AB yolunda üçüncü adım

Başbakan Erdoğan, tam üyelik müzakerelerinin başladığı 2004'ten bu yana ilk kez Brüksel'e gitti.

19 Ocak 2009 02:00

Başbakan Erdoğan, tam üyelik müzakerelerinin başladığı 2004'ten bu yana ilk kez Brüksel'e gitti.


Başbakan Erdoğan, yeni Başmüzakereci Egemen bağış ile birlikte Brüksel'e gtiti. Dışişleri Babacan da Gül ile birlikte gittikleri Mısır'dan uçakla Brüksel'e geçti. Ulusal Program'ın kabulü, yeni başmüzakerecinin atanmasından sonra 2009'un üçüncü AB adımı olan bu ziyarette Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Barosso ve öteki yetkililerle görüşecek.

AB için güç verici

Bu arada AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana, Türkiye'nin Ortadoğu ve Kafkasya'da üstlendiği diplomatik inisiyatifin AB ve İspanya için de önemli ve AB'ye güç katıcı olduğunu söyledi.

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