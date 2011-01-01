Yeni yıla yeni kalple girdiler, organlarını bağışladılar

T24 - Kaderleri onları Koşuyolu Kalp Hastanesi’nde buluşturdu. Türkiye’de her yıl bekleme listesine giren 400 hastanın içinden sıyrılıp, organ nakli fırsatını yakaladılar. Hepsi organlarını bağışladı.



Kartal Koşuyolu Kalp Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kalp naklinde bir ilke imza atarak bir yıl içinde bugüne kadar yapılabilen en yüksek rakama ulaştı. Milliyet gazetesinin haberine göre; Merkezde sadece son 1.5 ayda 6 kalp nakli yapıldı.

- Levent Özeren (30), nakil yapılan hastaların en gençlerinden. Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan nakil, 10 yıl süren hastalağına son verdi. Özeren’in hastalığı, askerliği sırasında ortaya çıkmış.

25 Aralık’ta gelen ‘Kalp var’ haberinin büyük sürpriz olduğunu söyleyen 2 çocuk babası Özeren, “Hayata şimdi daha da bağlandım” diyor.

- Tokatlı Musa Taşdemir (40) acil bekleme listesindeki 40 günün ardından yeni kalbine kavuştu. Üç çocuk babası Taşdemir, “Bu mutluluğu ben yaşadım, başkalarına da yaşatmak istiyorum” diyerek, organlarını bağışladığını söylüyor.

- Temmuz ayında hastaneye yatan ve acil bekleme listesinde 5 hafta boyunca her gün müjdeli haberi bekleyen Hüsnü Aydın (47), “Buradan çıkar çıkmaz hem kendim hem de çocuklarım adına organlarımızı bağışlamak istiyorum. Organ bağışı büyük bir sevap. Bize ikinci bir yaşamı sundu” diye konuşuyor.



‘Bu benim piyangom’

- Son üç yıldır çektiği kalp yetmezliğinden 18 Aralık’ta gerçekleşen nakille kurtulan Halit Bacaksız (29) ise organ bağışının artması için, bağış kararının donör (verici) ailelerine bırakılmaması gerektiğini belirterek, “Hayattayken yapılan bağışların öldükten sonra da geçerli olması gerekir” diyor.

- Mardinli Zeki Acebey (42) de nakil için Eylül ayından beri hastanede yatıyor. Organ beklerken umudunu hiç yitirmediğini ifade eden Acebey, “Bu benim için yeni yıl piyangosu oldu. Şükür olsun ki bugünleri de gördük!” diyor.

- Bandırma’da çay bahçesi işleten İbrahim Leventoğlu (50) ise bir ay önce bekleme listesine girmiş. Leventoğlu, “Ben tüm organlarımı bağışlamıştım. Beni hayata döndüren donörün ailesinin duyarlılığından ötürü de çok mutluyum. Bir an önce evime gitmek istiyorum” diye konuşuyor.



1 yılda 25 nakil

Doç. Dr. Mehmet Balkanay, bir ayda ilk kez 4 nakil ve bir yılda yine ilk kez 25 nakil yaparak bir ilke imza attıklarını söyledi. Balkanay, bekleme listesinde olan 26 hasta olduğunu belirtti.



