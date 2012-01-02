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Yeni yıla korkutan başlangıç!

Geçtiğimiz yıl, tam da yılbaşında gökyüzünden düşen binlerce kuş tüm dünyayı korkutmuştu, bu yılbaşında da.

02 Ocak 2012 02:00


T24 - Geçtiğimiz yıl, tam da yılbaşında gökyüzünden düşen binlerce kuş tüm dünyayı korkutmuştu, bu yılbaşında da.



Maya takvimine göre dünyanın sonunun geleceği iddialarının bolca konuşulacağı 2012 yılına girdiğimiz ilk saatlerde, rahatsız edici bir haber tüm dünya basınında yer aldı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz yıl tam da yılbaşında küçük bir Amerikan kasabasında binlerce kuşun gökyüzünden düşüp öldüğü haberi, tüm dünyayı endişelendirmişti. Bu yılın da ilk saatlerinde binlerce kuş yine Arkansas'ın Beebe kasabasında gökyüzünden düşerek öldü.

Bilim adamları, iki yıl üst üste aynı olayın yaşanması kadar, kuşların gecenin karanlığında uçmaya çalışmasına da şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.
Geçtiğimiz yılbaşında yaşanan olaylar, havai fişek gösterilerinin sonucu olarak açıklanmaya çalışılmıştı.

Kimileri de kısa süreli bir fırtınanın ya da devasa yıldırımların bu ölümlerden sorumlu olabileceğini iddia etmişti. Ancak Beebe kasabasında polis bu yıl havai fişeklerin patlatılmaması yönünde karar alırken, Arkansas'ta olay gecesi havanın oldukça sakin olduğu açıklandı.

Şimdi tüm dünya iki yıl üstüste aynı gün tekrarlanan bu olayın sebebini merak ediyor.

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