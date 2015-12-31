Yeni yıla kimlerin zengin gireceği belli oluyor

Milli Piyango'nun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazandıracak numaralar şu an çekiliyor... Çekilişin sonunda 2016 yılına kimlerin daha zengin gireceği belli olacak. Heyecan dorukta.
Türkiye'nin heyecanla beklediği Milli Piyango 2016 Yılbaşı Çekilişi başladı. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarını canlı yayından izleyebilirsiniz.
5 milyon TL ikramiye kazanan numaralar
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3 milyon TL ikramiye kazanan numaralar
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2 milyon TL ikramiye kazanan numaralar
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1 milyon TL ikramiye kazanan numaralar
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