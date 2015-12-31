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Yaşam

Yeni yıla kimlerin zengin gireceği belli oluyor

Milli Piyango'nun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi başladı

31 Aralık 2015 23:33

Milli Piyango'nun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazandıracak numaralar şu an çekiliyor... Çekilişin sonunda 2016 yılına kimlerin daha zengin gireceği belli olacak. Heyecan dorukta.

Türkiye'nin heyecanla beklediği Milli Piyango 2016 Yılbaşı Çekilişi başladı. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarını canlı yayından izleyebilirsiniz.

5 milyon TL ikramiye kazanan numaralar

0034521

3 milyon TL ikramiye kazanan numaralar

8452687

2 milyon TL ikramiye kazanan numaralar

1437122

1 milyon TL ikramiye kazanan numaralar

9894945

Canlı yayın:

 

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