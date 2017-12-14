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Ekonomi

Yeni yıla kampanyalı güzellik

İSTANBUL, (DHA)-2018’e sayılı günler kala, yeni yılın en heyecan verici kampanyaları da başladı

14 Aralık 2017 14:16

İSTANBUL, (DHA)-2018’e sayılı günler kala, yeni yılın en heyecan verici kampanyaları da başladı. Boyner dünya çapında marka işbirlikleri ile kozmetik dünyasının tüm yeniliklerini uzman danışmanlar rehberliğinde yeni yıla özel kampanyasıyla sunuyor.

Kampanya kapsamında 13-31 Aralık tarihleri arasında Boyner kozmetik reyonundan yapılacak alışverişe anında üçte bir oranında indirim ve hediye çeki veriyor. Hediye çeklerini müşteriler kozmetik ve saat dışı reyonlarda kullanabilecek.

Parfüm dünyasının gözde markalarının kokuları, Hollywood\'un ünlü simalarının kullandığı parfümlerde yeni yıla taze kokularla girmek isteyenleri bekliyor. Firma erkekleri de unutmamış ve erkek parfümlerinde de kadınlar için olduğu gibi indirimli bir şekilde reyonlarında yer veriyor. Firma indirimlerini mağazalarında olduğu online alışveriş sitesinde de gerçekleştiriyor.

(FOTOĞRAF)

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