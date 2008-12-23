T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Yeni yıla 'felçli' girmeyin

Yılbaşında aşırı alkol alan kişilerin, ayılmak için bitki çayı ve bol su içmesi öneriliyor.

23 Aralık 2008 02:00

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hülya Akan, yeni yılın ilk günü, genellikle alkol ya da madde kullanımı sonrası kolu gövdesinin altında kalacak şekilde uykuya dalan kişilerde görülen "kutlama sonrası felci" ile karşılaşmamak için bol sıvı
tüketilmesini, ayılmak için bitki çayı içilmesini ve ılık duş alınmasını önerdi.

Akan, yaptığı yazılı açıklamada, "Kutlama sonrası felci"nin, "kol sinirlerinden birisi olan radiyal sinirin sıkışması sonucu, bilek ve parmakların kaldırılamaması ve elin düşmesi" şeklinde tanımlandığını, bu felcin, genellikle alkol ya da madde kullanımı sonrası, kolu gövdesinin altında kalacak şekilde uykuya dalan kişilerde görüldüğünü belirtti.

Kişinin, alkolün etkisiyle, normal uyku döngüsü sırasında elde uyuşma gibi yakınmalara verdiği yanıtları veremeyeceğini vurgulayan Akan, açıklamasında, "Bu sıkıntılar genellikle birkaç saat içinde kendi kendine geçer ama daha uzun sürmesi de mümkündür. Uzun sürdüğü durumlarda hastaneye başvurmak uygun olacaktır. Doktorunuzun değerlendirmesine göre ilaç tedavisi uygulanabilir, nadiren cerrahi müdahale gerekebilir" ifadesine yer verdi.

Alkolün sağlıklı uyku döngüsü üzerinde son derece olumsuz etkilerinin olduğuna dikkati çeken Hülya Akan, şu bilgileri verdi:"1-2 kadeh içki uykuya dalmayı kolaylaştırabilir ama derin uykuda ve uykunun evrelerinde sorunlara yol açar. Rüya uykusu evresini kısaltır, rahatsız edici rüyalara neden olabilir ve farenks kaslarını gevşettiği için horlama ve uyku apnesine yol açabilir. Fazla alındığında olumsuz etkileri artar. Yeni yılın ilk günü, kutlama sonrası felci olmamak için en uygunu alkol miktarını sınırlayabilmektir. Ama alkol aşırı alındıysa kandaki miktarı düşene kadar etkileri devam edecektir. Bol sıvı almak, kandaki alkol oranını düşürür. Uykuya dalmadan önce ayılmaya çalışmak, bol sıvı almak, rahatlatıcı bitki çayları, ılık duş daha rahat bir uykuya yardımcı olabilir."

Akan, yeni yılın ilk günü, beyni ve vücudu dinlendirecek uğraşlarla meşgul olmanın, hafif ve dengeli beslenmenin ve bol sıvı tüketmenin olumsuzlukları ortadan kaldıracağını kaydetti.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24