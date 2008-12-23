Yeni yıla 'felçli' girmeyin

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hülya Akan, yeni yılın ilk günü, genellikle alkol ya da madde kullanımı sonrası kolu gövdesinin altında kalacak şekilde uykuya dalan kişilerde görülen "kutlama sonrası felci" ile karşılaşmamak için bol sıvı

tüketilmesini, ayılmak için bitki çayı içilmesini ve ılık duş alınmasını önerdi.



Akan, yaptığı yazılı açıklamada, "Kutlama sonrası felci"nin, "kol sinirlerinden birisi olan radiyal sinirin sıkışması sonucu, bilek ve parmakların kaldırılamaması ve elin düşmesi" şeklinde tanımlandığını, bu felcin, genellikle alkol ya da madde kullanımı sonrası, kolu gövdesinin altında kalacak şekilde uykuya dalan kişilerde görüldüğünü belirtti.



Kişinin, alkolün etkisiyle, normal uyku döngüsü sırasında elde uyuşma gibi yakınmalara verdiği yanıtları veremeyeceğini vurgulayan Akan, açıklamasında, "Bu sıkıntılar genellikle birkaç saat içinde kendi kendine geçer ama daha uzun sürmesi de mümkündür. Uzun sürdüğü durumlarda hastaneye başvurmak uygun olacaktır. Doktorunuzun değerlendirmesine göre ilaç tedavisi uygulanabilir, nadiren cerrahi müdahale gerekebilir" ifadesine yer verdi.



Alkolün sağlıklı uyku döngüsü üzerinde son derece olumsuz etkilerinin olduğuna dikkati çeken Hülya Akan, şu bilgileri verdi:"1-2 kadeh içki uykuya dalmayı kolaylaştırabilir ama derin uykuda ve uykunun evrelerinde sorunlara yol açar. Rüya uykusu evresini kısaltır, rahatsız edici rüyalara neden olabilir ve farenks kaslarını gevşettiği için horlama ve uyku apnesine yol açabilir. Fazla alındığında olumsuz etkileri artar. Yeni yılın ilk günü, kutlama sonrası felci olmamak için en uygunu alkol miktarını sınırlayabilmektir. Ama alkol aşırı alındıysa kandaki miktarı düşene kadar etkileri devam edecektir. Bol sıvı almak, kandaki alkol oranını düşürür. Uykuya dalmadan önce ayılmaya çalışmak, bol sıvı almak, rahatlatıcı bitki çayları, ılık duş daha rahat bir uykuya yardımcı olabilir."



Akan, yeni yılın ilk günü, beyni ve vücudu dinlendirecek uğraşlarla meşgul olmanın, hafif ve dengeli beslenmenin ve bol sıvı tüketmenin olumsuzlukları ortadan kaldıracağını kaydetti.



(AA)

