Yeni yıla 4 kilo ince girin

’Göbekten kurtulma diyeti’ ile günde 4 öğün yiyip zayıflayabilirsiniz



Bilimsel olarak kanıtlanmış ve sadece dört gün içinde dört kilo vermenizi sağlayacak “Flat Belly Diet” ile yıla iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. Vatan’da yayımlanan habere göre, ABD’nin en çok okunan sağlık dergisi Prevention’ın beslenme uzmanları tarafından geliştirilen beslenme programı, göbek yapan yiyecek, içecek ve alışkanlıklardan kurtularak daha zayıf ve hafif kalmayı sağlıyor. Bu diyetle günde 4 öğün ancak daha küçük porsiyonlarda yemek yiyerek kilo verebilirsiniz.



Bunlara dikkat edin



1. 4 öğün yemek yiyin. En sık ayçekirdeği, keten tohumu yağı, peynir ve havuç tüketmeniz gerekecek.



2. Öğünlerden sonra 5 dakika yürüyüş yapın. Hareket etmek vücudun şişkinliğini azaltmaya yardımcı olur.



3. Her gün özel karışım içecekten bir bardak tüketin. Bu karışım mideyi yatıştırıp sindirimi düzenler.



Tarifi: 2 litre su, 1 çay kaşığı zencefil, orta boyda soyulmuş ve ince doğranmış bir salatalık, ince dilimlere doğranmış orta boyutta bir limon ve 12 nane yaprağı. Hepsini bir sürahide karıştırın ve bir gece buzdolabında bekletin.



4. Yavaş yiyin. Hızlı yediğinizde yiyeceklerle birlikte hava da yutarsınız bu da şişkinliğe yol açar.



5. Kendinizi bu diyeti sürdürmeye ikna edin.



Bu gıdalardan uzak durun



Sakız: Sakız çiğnerken bir yandan da hava yutarsınız. Bu yüzden sakız midede şişkinliğe yol açar.



Kalorisi düşürülmüş atıştırmalıklar: Bu gıdalarda şekerin yerine “xylitoy” ve “maytilol” isimli maddeler bulunur. Kalorisi düşük olan lifler gibi mide bunları kolay sindiremez .



Tuz: Suyu vücutta tutar. Yorgun ve şiş bir görünüme yol açar.



Yüksek karbonhidratlı gıdalar: Makarna, muz ve ekmek gibi gıdaların tüketimini kısıtlayın.



Çiğ sebze ve meyveler: Diyet süresince sadece pişirilmiş sebzeler, küçük porsiyonlarla tüketilmeli. Meyveler, kurutulmuş, doğal meyve suyu ve konserve olarak tercih edilmeli.



Gaz yapan gıdalar: Fasulye, bakliyat, karnabahar, brokoli, brüksel lahanası, soğan, biber, lahana ve turunçgilden uzak durun.



Kızartmalar: Yağlı ve kızarmış gıdalar daha yavaş sindirilir.



Baharatlı gıdalar: Karabiber, hindistancevizi, karanfil, acı soslar, soğan, sarımsak, hardal, ketçap, domates sosu, mayonez ve sirke gibi soslar midenin asit salgısını artırır ve sindirimi zorlaştırır.



Gazlı içecekler: Midede şişkinliğe sebep olur.



Alkol, kahve, çay, kakao ve katkılı meyve suları: Sindirimi zorlaştırır.



Alışveriş listesi



460 gram mini domates



230 gram yeşil fasulye



2 büyük boy patates



230 gram havuç



115 gram mantar



1 büyük kabak



4 salatalık



4 limon



2 litre yağsız süt



1 paket light peynir



115 gram yabanmersini



115 gram şeftali (konserve)



115 gram armut (konserve)



115 gram çilek



230 gram esmer pirinç



230 gram ananas (konserve)



1 paket tuzsuz ayçekirdeği



240 ml keten tohumu yağı



240 ml zeytinyağı



Küçük bir paket kuru üzüm



Küçük bir paket kuru erik



1-2 parça taze zencefil kökü



2 demet taze nane



375 gram şekersiz mısır gevreği



375 gram mısır gevreği



3 paket hindi dilimi



115 gram somon



170 gram kemiksiz ve derisiz tavuk göğsü



90 gram hindi göğsü



90 gram suda bekletilmiş ton balığı



Tercihe göre kurutulmuş ya da taze fesleğen, defne yaprağı, tarçın, köri, zencefil, limon suyu, nane, biber, biberiye, balzamik sirke ve adaçayı.



2 günlük program



Alışveriş listesinde verilen gıdalardan aşağıda örnek verilen iki güne denk gelecek kaloride, benzer beslenme bir programını oluşturarak iki gün daha uygulayın.



Birinci gün



Kahvaltı



145 gr mısır gevreği, 240 ml yağsız süt, 115 gr konserve armut



30 gr ayçekirdeği, 1 bardak özel karışım su



Öğle yemeği



115 gr hindi dilimi



* dilim light peynir, 230 gr mini domates, 1 bardak özel karışım su



Akşam yemeği



115 gr pişmiş yeşil fasulye



115 gr ızgara somon



* çay kaşığı zeytinyağı ile pişmiş 60 gram patates, 1 bardak özel karışım su



İkinci gün



Kahvaltı



145 gr mısır gevreği,



240 ml yağsız süt,



30 gram ayçekirdeği



115 gram konserve ananas,



* bardak özel karışım su



Öğle yemeği



90 gram yağsız ton balığı,



115 gr buharda pişmiş havuç



* dilim light peynir



* bardak özel karışım su



Akşam yemeği



115 gram 1 çay kaşığı zeytinyağıyla pişmiş mantar 90 gram ızgara tavuk göğsü



110 gram pişmiş esmer pirinç



* bardak özel karışım su

