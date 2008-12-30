T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Yeni yıla 4 kilo ince girin

Sadece dört gün içinde dört kilo vermenizi sağlayacak “Flat Belly Diet” ile yıla iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.

30 Aralık 2008 02:00

’Göbekten kurtulma diyeti’ ile günde 4 öğün yiyip zayıflayabilirsiniz

Bilimsel olarak kanıtlanmış ve sadece dört gün içinde dört kilo vermenizi sağlayacak “Flat Belly Diet” ile yıla iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. Vatan’da yayımlanan habere göre, ABD’nin en çok okunan sağlık dergisi Prevention’ın beslenme uzmanları tarafından geliştirilen beslenme programı, göbek yapan yiyecek, içecek ve alışkanlıklardan kurtularak daha zayıf ve hafif kalmayı sağlıyor. Bu diyetle günde 4 öğün ancak daha küçük porsiyonlarda yemek yiyerek kilo verebilirsiniz.

Bunlara dikkat edin

1. 4 öğün yemek yiyin. En sık ayçekirdeği, keten tohumu yağı, peynir ve havuç tüketmeniz gerekecek.

2. Öğünlerden sonra 5 dakika yürüyüş yapın. Hareket etmek vücudun şişkinliğini azaltmaya yardımcı olur.

3. Her gün özel karışım içecekten bir bardak tüketin. Bu karışım mideyi yatıştırıp sindirimi düzenler.

Tarifi: 2 litre su, 1 çay kaşığı zencefil, orta boyda soyulmuş ve ince doğranmış bir salatalık, ince dilimlere doğranmış orta boyutta bir limon ve 12 nane yaprağı. Hepsini bir sürahide karıştırın ve bir gece buzdolabında bekletin.

4. Yavaş yiyin. Hızlı yediğinizde yiyeceklerle birlikte hava da yutarsınız bu da şişkinliğe yol açar.

5. Kendinizi bu diyeti sürdürmeye ikna edin.

Bu gıdalardan uzak durun

Sakız: Sakız çiğnerken bir yandan da hava yutarsınız. Bu yüzden sakız midede şişkinliğe yol açar.

Kalorisi düşürülmüş atıştırmalıklar: Bu gıdalarda şekerin yerine “xylitoy” ve “maytilol” isimli maddeler bulunur. Kalorisi düşük olan lifler gibi mide bunları kolay sindiremez .

Tuz: Suyu vücutta tutar. Yorgun ve şiş bir görünüme yol açar.

Yüksek karbonhidratlı gıdalar: Makarna, muz ve ekmek gibi gıdaların tüketimini kısıtlayın.

Çiğ sebze ve meyveler: Diyet süresince sadece pişirilmiş sebzeler, küçük porsiyonlarla tüketilmeli. Meyveler, kurutulmuş, doğal meyve suyu ve konserve olarak tercih edilmeli.

Gaz yapan gıdalar: Fasulye, bakliyat, karnabahar, brokoli, brüksel lahanası, soğan, biber, lahana ve turunçgilden uzak durun.

Kızartmalar: Yağlı ve kızarmış gıdalar daha yavaş sindirilir.

Baharatlı gıdalar: Karabiber, hindistancevizi, karanfil, acı soslar, soğan, sarımsak, hardal, ketçap, domates sosu, mayonez ve sirke gibi soslar midenin asit salgısını artırır ve sindirimi zorlaştırır.

Gazlı içecekler: Midede şişkinliğe sebep olur.

Alkol, kahve, çay, kakao ve katkılı meyve suları: Sindirimi zorlaştırır.

Alışveriş listesi

460 gram mini domates

230 gram yeşil fasulye

2 büyük boy patates

230 gram havuç

115 gram mantar

1 büyük kabak

4 salatalık

4 limon

2 litre yağsız süt

1 paket light peynir

115 gram yabanmersini

115 gram şeftali (konserve)

115 gram armut (konserve)

115 gram çilek

230 gram esmer pirinç

230 gram ananas (konserve)

1 paket tuzsuz ayçekirdeği

240 ml keten tohumu yağı

240 ml zeytinyağı

Küçük bir paket kuru üzüm

Küçük bir paket kuru erik

1-2 parça taze zencefil kökü

2 demet taze nane

375 gram şekersiz mısır gevreği

375 gram mısır gevreği

3 paket hindi dilimi

115 gram somon

170 gram kemiksiz ve derisiz tavuk göğsü

90 gram hindi göğsü

90 gram suda bekletilmiş ton balığı

Tercihe göre kurutulmuş ya da taze fesleğen, defne yaprağı, tarçın, köri, zencefil, limon suyu, nane, biber, biberiye, balzamik sirke ve adaçayı.

2 günlük program

Alışveriş listesinde verilen gıdalardan aşağıda örnek verilen iki güne denk gelecek kaloride, benzer beslenme bir programını oluşturarak iki gün daha uygulayın.

Birinci gün

Kahvaltı

145 gr mısır gevreği, 240 ml yağsız süt, 115 gr konserve armut

30 gr ayçekirdeği, 1 bardak özel karışım su

Öğle yemeği

115 gr hindi dilimi

* dilim light peynir, 230 gr mini domates, 1 bardak özel karışım su

Akşam yemeği

115 gr pişmiş yeşil fasulye

115 gr ızgara somon

* çay kaşığı zeytinyağı ile pişmiş 60 gram patates, 1 bardak özel karışım su

İkinci gün

Kahvaltı

145 gr mısır gevreği,

240 ml yağsız süt,

30 gram ayçekirdeği

115 gram konserve ananas,

* bardak özel karışım su

Öğle yemeği

90 gram yağsız ton balığı,

115 gr buharda pişmiş havuç

* dilim light peynir

* bardak özel karışım su

Akşam yemeği

115 gram 1 çay kaşığı zeytinyağıyla pişmiş mantar 90 gram ızgara tavuk göğsü

110 gram pişmiş esmer pirinç

* bardak özel karışım su

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24