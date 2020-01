Yeni Yıl Pazarı'nın geliri eğitimine destek oldu

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesindeki 11 derslikli Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu\'na düzenlenen törenle eğitim malzemesi yardımı yapıldı.

Ortaca Belediyesi ile Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından geçen Aralık ayında, Dalyan\'da gerçekleştirilen Yeni Yıl Pazarı\'nda elde edilen gelirle alınan eğitim malzemeleri 5\'i engelli 178 öğrencisi bulunan Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu\'na teslimi için düzenlenen törene; Ortaca Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karaçelik, Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Sezgin Yiğit, dernek yönetim kurulu üyeleri Seba Çobanoğlu, Rahmi Başer, yörede yerleşik yaşayan yabancı uyruklular Paul Dukes, Gıll Dukes, Leanne Tezcan, Sarah Brewer, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ve okulda özel sınıf engelli öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Sezgin Yiğit, \"Dalyan da her yıl yaptığımız Yeni Yıl Pazarı\'nın kültürlerin kaynaşmasının yanı sıra okullara ve öğrencilere sokak hayvanlarına yardım amaçlı düzenliyoruz. Bu yılda pazardan elde edeline gelirle alınan çeşitli eğitim malzemelerini Ortaca Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu\'na teslim ettik. Dalyan\'da birlikte yaşadığımız yabancı dostlarımız ile her yıl kültür birleşmesi adına uzun süredir yaptığımız etkinlikten elde ettiğimiz geliri derneğimiz ve belediyemizin katkısı ile okullarımıza yardım amaçlı kullanmaya karar verdik. O günkü etkinlikte emeği geçen yabancı arkadaşlarımız ve dernek üyelerimizde bugün bu törene katıldılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Etkinliğe destek veren Ortaca\'da yerleşik yaşayan İngiliz vatandaşı Paul Dukes, \"Dalyan\'da yaşayan yabancılarız ama kalbimiz Türk. Herkesle bir şeyler paylaşıyoruz çocuklara bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Çocuklar çok önemli. Onlar için bir şey yapmanın gururu içindeyiz. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Ortaca Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu Müdürü Engin Selvi ise \"Öncelikle bu gün burada bize destek olduklarını gösteren belediye Başkanımıza ve dernek yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Okulumuzda kaynaştırma öğrencisi olan 5 engelli çocuğumuz var. Onların eğitiminde kullanılmak üzere alınan malzemeler için öğrencilerim adına yetkililere çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Belediye Başkanı Karaçelik, \"Dalyan Mahallesi\'nde yapılan etkinlikle Dalyan\'da ve Muğla genelinde yaşayan yabancılar biraya geldi.

Tanışma fırsatı yakaladık. Bunun yanı sıra etkinlikten elde edilen gelir ile her yıl değişik okullara yardımda bulunmayı amaçlayan bir etkinlikti. Bu yıl, Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu\'nun ihtiyaçlarını gidermek üzere naçizane bir yardımımız oldu. Etkinliğin amacına ulaştığını sevinerek görüyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından, alınan 1 bilgisayar ve 2 yazıcı ve engelli öğrenciler için eğitim seti, okul müdürü Engin Selvi\'ye teslim edildi.



