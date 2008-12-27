Yeni yıl kar ve soğuk havayla başlayacak

Türkiye yeni yıla kar ve soğuk ile girecek, Marmara, Karedeniz ve Doğu Anadolu’da yağmur ve kar görülecek.



Yurt genelinde etkili olan soğuk hava gelecek hafta ortasına kadar devam edecek. Yeni yıla soğuk havayla girilirken, Marmara, Karedeniz ve Doğu Anadolu’da yağmur ve kar görülecek.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre bugün Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de karla karışık yağmur görülecek. Batı Ege’de yağmurlu bir hava etkili olurken diğer bölgelerde çok bulutlu ve parçalı bulutlu hava görülecek. Yarın yağışlı ve karlı hava yurt genelinde daha fazla bölgeyi etkisi altına alacak. Doğu Marmara ve Karadeniz’de etkili olan karla karışık yağmur devam ederken, Doğu Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında da kar bekleniyor. Akdeniz’in batısında sağanak yağış, Güney Doğu Anadolu’ya da parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.



Pazartesi günü kar yağışı daha da yayılacak. Marmara’nın güneyinde kar, doğusunda karla karışık yağmur etkili olacak. Karadeniz’de de kar ve yağmur yağışı sürecek. Kar Doğu Anadolu’da daha etkili olurken, Akdeniz’de kuvvetli sağanak yağış, Batı Ege’de hava parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.



Yılın son iki günü hava



Salı günü kar Batı Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’nun doğusuna yayılacak. Diğer bölgelerde parçalı bulutlu ve çok bulutlu hava etkili olacak. Yılın son günü (çarşamba) ise kar yağışı sadece Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’de görülecek. Diğer bölgelerse parçalı bulutlu.



