"Yeni yıl indirimleri aldatmacadan ibaret"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıl öncesinde yapılan indirimlerin büyük kısmının 'kandırmaca' olduğunu savunarak, "Birçok marka ve büyük mağaza, birkaç ay önceden fiyatları şişirip 'yeni yıl indirimi' diye ya eski fiyatına düşürüyor ya da normal fiyatın üzerine yapıştırdıkları indirim etiketine zamlı fiyatı yazıyorlar" dedi.

Yazılı bir açıklama yaparak büyük mağazaların yeni yıl indirimlerinin 'vatandaşları tuzağa düşürmeyi' amaçladığını kaydeden Palandöken, şunları söyledi:

"Yeni yıla kısa süre kala yeni yıl indirimleri başladı fakat bu indirimlerin birçoğu tamamen aldatmacadan ibaret. Birçok marka ve büyük mağaza, birkaç ay önceden fiyatları şişirip 'yeni yıl indirimi' diye ya eski fiyatına düşürüyor ya da normal fiyatın üzerine yapıştırdıkları indirim etiketine zamlı fiyatı yazıyorlar."