Yeni yıl hedefleri neden başarılı olmaz?

2017 için alınacak en iyi kararlar almamış olduklarımızdır. Peki neden sürekli yeni yıl kararları alır da uygulayamayız?

Her yıl 1 Ocak'tan itibaren uygulamak üzere yeni yıl kararları alırız. Ama bunları unutup bir kenara bırakmak pek uzun sürmez.

Çoğumuz ulaşılması zor hedefler belirleriz. İşyerinde terfi gibi kısa sürede gerçekleşmeyecek bir hedef, uzun süre uygulaması zor bir egzersiz programı, duygusal ya da genel insan ilişkilerimize dair belirsiz hedefler olur bunlar çoğu kez. Bir süre sonra bu konularda ne kadar yol aldığımızı ölçmesi de zordur.

Araştırmalar yeni yıl kararları alan insanların sadece yüzde 8'inin hedefine ulaştığını gösteriyor.

Kanada'daki Carleton Üniversitesi'nden psikoloji doçenti Timothy Pychyl'e göre, "Başlangıçtan itibaren bu kararlar başarısızlık ve erteleme içerir."

Başaramama duygusu

Başkalarıyla paylaşıldığı ve böylece uyma zorunluluğu getirdiği için yılın bu vakti kendimizle ilgili yeni kararlar almanın avantajları olabilir. Ama aslında bu kararlara uyması zordur.

Psikoterapist Rachel Weinstein'a göre bunun bir nedeni "yepyeni bir insan olacağım" gibi gerçekçi olmayan hedefler belirlemiş olmaktır. "Oysa değişim zaman içinde küçük adımlar halinde gerçekleşir" diyor Weinstein.

Çoğumuz aldığımız kararların geri teptiğinin farkında bile olmayız bazen. Kararlara uymak için birkaç başarısız girişimin ardından, başarısızlık duygusunun yanı sıra, hayatımızı kendimiz belirlemiyoruz hissine kapılırız.

Yılbaşı döneminde reahvet havasında alınan kararlar daha sonra zor gelebilir. Böylece yılın ilerleyen döneminde yeni hedefler belirlemek de zorlaşır.

Başarının sırrı

Yeni yıl hedeflerini gerçekleştirmek için 1 Ocak'ı beklemeden bir an önce adım atmak gerekir. Geciktirmek ertelemeyi getirir. Soran herkese hedeflerimizi önceden anlatır, ama yeni yılda bunları yerine getirmekte zorlanırız.

Maratonda koşmak gibi büyük bir hedef koymak yerine, hemen spor ayakkabısı alıp kısa koşulara çıkmak gerekir.

Başarı kaydetmeden önce hedeflerimizden yakınlarımıza söz ederken dikkatli olmak gerekir. Koyduğumuz bir hedef doğrultusunda hiç adım atmadan bu hedefleri çevremize ilan ederken bile başarı hissine kapılırız.

Uzmanlar hedeflerimizi herkese ilan etmenin yapılacak en kötü şey olduğunu söylüyor. Böyle yaparak hiçbir şey yapmaya başlamadan kendimizi ödüllendirmiş, başarısızlığın yolunu açmış oluruz.

Basit hedefler belirlemek

Aldığınız kararları yerine getirmek için ilk günden hemen adım atabileceğiniz şekilde hedef belirleyin.

Örneğin zaten haftada iki gün egzersiz yapıyorsanız üçüncü bir gün ekleyebilirsiniz. Bu durumda başarı kaydetmesi daha kolaydır ve böylece özgüveniniz ve özsaygınız da artmış, daha zor hedefler için yolunuzu açmış oluruz.

Yeni yıl hedeflerinizden biri kolay gelmişse bir sonraki adımda daha ileri bir hedef belirleyebilirsiniz.

Ama geçmişte bu konuda başarı kaydetmemişseniz de kendinize karşı affedici olun ve daha gerçekçi hedefler belirleyin. Aynı hedefi seçmek yerine, tatmin duygusu yaratacak farklı bir yaklaşım deneyin.

Zamanlama önemli

Bu şekilde kişinin öz disiplini de gelişecek, başarı kaydettikçe kendisini daha farklı ve yeni hedefleri gerçekleştirecek güçte hissedecektir.

Washington Üniversitesi'nden davranış bilimci doçent Hengchen Dai'ye göre, tek aşamalı hedefler yılbaşı, doğum günü, haftanın ilk günü gibi belli zamanlarda belirlenirse hedefin gerçekleşme şansını artırdığı gibi yeni bir başlangıç yapma hissini de güçlendirir.