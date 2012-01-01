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Yeni yıl eğlencesinde öldü ÇANAKKALE (A.A)

01 Ocak 2012 02:36

-Yeni yıl eğlencesinde öldü ÇANAKKALE (A.A) - 31.12.2011 - Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde, yeni yıl eğlencesi sırasında platformdan düşen DJ hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, beldedeki bir çay bahçesinde yeni yıl dolayısıyla düzenlenen açık hava eğlencesinde DJ olarak görev alan Sercan Özdemir (20), henüz belirlenemeyen nedenle üzerinde bulunduğu platformdan düştü. Çevredekiler tarafından Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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